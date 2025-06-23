Новая модель фитнес-браслета от Xiaomi — Smart Band 10 — была замечена в онлайн-магазине до официальной презентации. Судя по информации с сайта, устройство будет представлено в нескольких цветах, а его официальный анонс намечен на конец июня.

Китайский технологический гигант планирует крупную презентацию 26 июня на домашнем рынке. На мероприятии ожидается показ сразу нескольких устройств: электрического внедорожника YU7, складного смартфона Mix Flip 2, флагмана Redmi K80 Ultra, а также планшета, аксессуаров и носимой электроники. Xiaomi планирует выпустить Smart Band 10 30 июня 2025 года, но до этого момента новинка уже появилась в списке товаров одного из вьетнамских магазинов.

Согласно ранней утечке, Xiaomi Smart Band 10 получит увеличенный AMOLED-дисплей овальной формы с диагональю 1,72 дюйма и разрешением 212×512 пикселей — он стал немного выше, чем у модели Smart Band 9. Устройство весит около 15,95 грамма и оснащено аккумулятором ёмкостью 233 мАч.

В числе функций — отслеживание сна и поддержка более чем 150 спортивных режимов. Устройство будет доступно в четырёх расцветках: керамический белый (Ceramic Edition Pearl White), чёрный (Midnight Black), розовый (Mystic Rose) и серебристый (Glacier Silver).





Ранее утечка маркетинговых материалов также раскрыла ряд ключевых характеристик: до 21 дня автономной работы, пиковая яркость 1500 нит, водонепроницаемость до 50 метров и работа на фирменной системе HyperOS 2.

Цена устройства, согласно информации с сайта, составит около 40 долларов США — немного выше, чем у предыдущей модели, которая стартовала с ценником в 35 долларов.



