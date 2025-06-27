Среди последних новинок в линейке носимых устройств Xiaomi — часы Watch S4 41 мм и Smart Band 10. Первые представляют собой более компактную версию полноценных часов Watch S4, в то время как Band 10 — это новейшая модель в линейке Smart Band (ранее Mi Band). Ожидается, что оба устройства должны продаваться во всем мире, но когда это произойдет, компания не уточняет.

Xiaomi Watch S4 41 мм

Часы Watch S4 41mm оснащены круглым AMOLED-дисплеем диагональю 1,32 дюйма с разрешением 466 x 466 пикселей, частотой обновления 60 Гц и максимальной яркостью 2200 нит. Они водонепроницаемы на 5 АТМ и весят 32 грамма.

Xiaomi представила обновленный модуль измерения сердечного ритма с 4 светодиодами + 4PD для точного отслеживания состояния здоровья и модифицированную версию чипа Xiaomi Xring T1 с модемом, который на 35% эффективнее, чем в предыдущей версии часов. Вы также можете отслеживать пульс во время плавания в режиме реального времени. Смарт-часы будут работать от аккумулятора 8 дней.

S4 41mm черного и мятно-зеленого цветов с ремешком из ТПУ стоят по цене примерно от 12 000 рублей.





Smart Band 10

Smart Band 10 оснащен 1,72-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 60 Гц и максимальной локальной яркостью до 1500 нит. Несмотря на то, что дизайн Smart Band 9 не изменился по сравнению с прошлогодним, новая модель имеет более тонкие рамки и теперь выпускается в керамическом исполнении, которое впервые будет доступно за пределами Китая.

Xiaomi утверждает, что Band 10 обеспечивает более точное отслеживание состояния здоровья и активности благодаря 9-осевому датчику и мониторингу сна с помощью управляемого плана улучшения.





Band 10 также получил обновленный вибромотор и ту же батарею емкостью 233 мАч, что и его предшественник, которая рассчитана на срок службы до 21 дня при обычном использовании и до 9 дней при включенном режиме Always-On Display.

Xiaomi Smart Band 10 стоит примерно от 3 500 рублей за обычную версию и до 5 000 за керамическую версию.



