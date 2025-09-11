В стране заработает система автоматического штрафования водителей, управляющих автомобилем без полисаОСАГО. Нарушения будут фиксироваться дорожными камерами.

Как будет работать система

Правительство поддержало проект, предусматривающий интеграцию камер с обновлённым программным обеспечением «Паутина». Закон вводит ограничение: водитель может получить только один штраф в течение 24 часов, даже если камерами зафиксировано несколько проездов без страховки.





Запуск системы запланирован до 1 ноября 2025 года.

Позиция страховщиков

По мнению экспертов страхового рынка, ужесточение контроля позволит снизить число автомобилей без ОСАГО. Это обеспечит более стабильное возмещение ущерба через европротокол и страховые компании.





Кроме того:

снизится нагрузка на суды и ГИБДД,

рост тарифов для добросовестных автовладельцев замедлится.

Сколько машин ездит без ОСАГО

По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), сегодня около 3,5 млн автомобилистов управляют транспортом без действующего полиса.





Эксперты считают, что правило «одного штрафа в день» носит временный характер и в дальнейшем контроль станет жёстче.

FAQ

Когда заработает система штрафов за езду без ОСАГО?

До 1 ноября 2025 года.





Как фиксируют отсутствие полиса?

Через дорожные камеры видеофиксации.

Сколько штрафов можно получить за сутки?

Закон предусматривает только один штраф в течение 24 часов.

Сколько водителей сейчас ездят без ОСАГО?

Около 3,5 млн человек по данным РСА.