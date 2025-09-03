Google удалось избежать принудительной продажи браузера Chrome, но корпорация обязана предоставить конкурентам доступ к данным и отказаться от эксклюзивных контрактов. Такое решение вынес федеральный судья США Амит Мехта после многолетнего антимонопольного разбирательства.

Суд сохранил Chrome и Android за Google

Дело касалось доминирования Google на рынке онлайн-поиска, где компания обеспечивала себе преимущество благодаря статусу поисковика по умолчанию на Android, Chrome и устройствах Apple. Министерство юстиции США требовало, чтобы Google продала Chrome, однако судья Мехта признал такие меры «плохо соотносящимися с делом».





Google также не придется расставаться с Android — аргумент компании о том, что продажа операционной системы приведет к сбоям в ее работе, был принят.

Теперь Google лишается права заключать эксклюзивные соглашения по продвижению Google Search, Chrome, Google Assistant и приложения Gemini. Производители смартфонов, такие как Apple, Samsung и Motorola, смогут предустанавливать или рекламировать альтернативные поисковики, браузеры и голосовых помощников. При этом компания сможет продолжить платить партнерам за размещение своего поиска по умолчанию.





Позиция сторон

Google заявила, что решение подтверждает серьезные изменения в отрасли благодаря развитию искусственного интеллекта:

«Сегодняшнее решение признает, насколько сильно индустрия изменилась с появлением ИИ, который дает людям больше способов находить информацию», — говорится в заявлении компании.

Представители корпорации также подчеркнули, что конкуренция остается высокой, а пользователи свободно выбирают сервисы.





Министерство юстиции США, напротив, выразило сомнения в достаточности мер. Помощник генерального прокурора Абигейл Слейтер написала в X:

«Суд согласился с необходимостью восстановить конкуренцию на давно монополизированном рынке поиска, и теперь мы оцениваем, насколько предписанные меры соответствуют этой цели».

Конкуренты Google восприняли решение неоднозначно. Генеральный директор DuckDuckGo Габриэль Вайнберг заявил, что предписание не заставляет Google менять незаконные практики, и «потребители продолжат страдать».





Реакция рынка и экспертов

После объявления решения акции Alphabet, материнской компании Google, выросли более чем на 8 %. По данным суда, только в 2021 году корпорация заплатила более $26 млрд Apple, Mozilla и другим партнерам за эксклюзивное продвижение своих сервисов.

Аналитики считают, что решение оказалось мягче, чем ожидал рынок. По словам Мелиссы Отто, главы исследований в S&P Global Visible Alpha, это выгодно как Google, так и крупным партнерам: в 2025 году поисковый бизнес компании может принести около $200 млрд, значительная часть из которых уйдет дистрибьюторам.

Управляющий партнер Deepwater Asset Management Джин Манстер отметил, что решение благоприятно для технологических гигантов и позволит Apple ежегодно пересматривать контракт с Google.

Что дальше

Судебные баталии Google не ограничиваются делом о поиске. Уже в сентябре компанию ждет новый процесс — Министерство юстиции обвиняет ее в незаконной монополии на рынке рекламных технологий.