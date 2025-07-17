Стриминговый сервис Twitch, принадлежащий Amazon, начал закрытое тестирование вертикального видеоформата. Первые альфа-тесты были обнаружены аналитиками AppSensa в коде мобильного приложения.

Что известно о новом формате:

Доступен переключатель между классическим и вертикальным режимами

При первом использовании система показывает обучающие подсказки

Тестируется функция мобильных трансляций с доступом к камере и микрофону

Пока функция доступна ограниченному кругу стримеров. В Twitch подтвердили, что летом начали тесты с небольшим количеством каналов, а к концу года планируют расширить аудиторию тестирования.

Этот шаг явно направлен на конкуренцию с TikTok, Instagram* Reels и YouTube Shorts, где вертикальный формат стал стандартом. Ранее на TwitchCon компания также анонсировала тесты трансляций в 2К-формате.





Эксперты отмечают, что Twitch пытается адаптироваться к изменяющимся привычкам зрителей, всё чаще потребляющих контент с мобильных устройств. Однако пока неясно, насколько органично вертикальный формат впишется в экосистему платформы, изначально созданной для горизонтальных игровых трансляций.

Представители Twitch отказались раскрывать детали тестов и сроки полноценного запуска функции, сославшись на раннюю стадию разработки.





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