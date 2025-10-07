Китайский автоконцерн Great Wall Motor (GWM) выпустит в 2026 году свой первый суперкар, который станет прямым конкурентом Ferrari SF90, но будет стоить примерно вдвое дешевле. Об этом сообщил порталCarNewsChina со ссылкой на заявление председателя совета директоров компании Вэя Цзяньцзюня.

По его словам, разработка автомобиля ведётся уже четыре-пять лет. «Это будет первый настоящий спортивный автомобиль Китая», — заявил Цзяньцзюнь, подчеркнув, что проект станет ключевым шагом для бренда в премиум-сегменте.

Китайский суперкар с 1000 лошадиных сил

Технический директор GWM У Хуэйсяо отметил, что при создании новинки инженеры ориентировались на Ferrari SF90. Суперкар Great Wall получит гибридную силовую установку на базе 4,0-литрового двигателя с двойным турбонаддувом. Ожидаемая мощность составит около 1000 л. с., а разгон до 100 км/ч займёт менее трёх секунд.

Компания уже показала тизер модели. По предварительным данным, цена суперкара в Китае составит около 2 млн юаней (около ₽22,8 млн), что примерно вдвое ниже стоимости Ferrari SF90 на китайском рынке.

Новый этап для Great Wall Motor

Выход суперкара станет символом технологической зрелости Great Wall, известной прежде всего кроссоверами Haval и пикапами Poer. Руководство компании рассчитывает, что проект укрепит репутацию бренда как производителя высокотехнологичных автомобилей и позволит выйти на глобальный рынок спортивных машин.



