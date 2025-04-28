Ferrari готовится представить свой первый электрокар и уже зарегистрировала патент на новую трансмиссию, разработанную специально для этого проекта.

Инженеры компании выбрали нестандартный подход: в отличие от традиционных автомобилей, у электрической модели Ferrari коробка передач будет виртуальной. Поскольку электромоторы не нуждаются в классической трансмиссии, система будет имитировать переключение скоростей для создания привычного ощущения вождения и управления режимами работы двигателя.

Производство первой электрической модели Ferrari ведется на собственном заводе в Маранелло, на севере Италии. Новинка, по предварительной информации, получит имя Ferrari Elettrica. Стоимость модели стартует от 500 тысяч евро, что приблизительно соответствует 47 миллионам рублей.

На данный момент в ассортименте Ferrari нет чисто электрических автомобилей. Однако осенью прошлого года бренд представил гибридную модель F80. Этот гиперкар развивает мощность 1200 лошадиных сил, разгоняется до 100 км/ч всего за 2,15 секунды и способен достичь максимальной скорости 350 км/ч.

Кроме автомобильных проектов, Ferrari осваивает новые горизонты. Недавно компания объявила о запуске собственной программы в мире яхтенного спорта. В планах — строительство 30-метровой парусной яхты с использованием инновационных плавников, что станет ещё одной вехой в развитии бренда.