Итальянская компания Ferrari раскрыла новый среднемоторный суперкар 849 Testarossa, который сочетает бензиновый двигатель V8 и гибридную трансмиссию. Модель создана на базе шасси SF90 и отличается оригинальным дизайном с отсылками к культовым моделям 1980-х — Ferrari 208 и Ferrari 512.

Технические характеристики Ferrari 849 Testarossa

Под капотом установлен модернизированный двигатель V8 Ferrari F154 объёмом 4,0 литра. Двигатель получил новые головки блока цилиндров, выпускной коллектор и турбонаддув с самыми производительными компрессорами в истории марки. В итоге отдача бензинового мотора составила 819 л.с..





К нему добавлены три электродвигателя, которые суммарно обеспечивают ещё 217 л.с.. Два из них установлены на передней оси и управляют каждым колесом отдельно, третий — встроен в трансмиссию и помогает задним колёсам при максимальных нагрузках.

В полностью электрическом режиме суперкар движется только на переднем приводе, развивая до 130 км/ч и проходя без подзарядки до 24 км. На скоростях выше 210 км/ч подключается исключительно задний привод. За питание отвечает батарея ёмкостью 7,45 кВт·ч, которую можно зарядить от внешнего источника.





Коробка передач — 8-ступенчатый робот. Разгон до 100 км/ч занимает всего 2,2 секунды, что делает 849 Testarossa одним из самых быстрых серийных Ferrari.

Интерьер и стилистика

В салоне заметно родство с SF90, однако оформление стало более минималистичным. Панель управления собрана компактно, органы управления сосредоточены в пределах лёгкой досягаемости. Место водителя отделено от пассажира перегородкой, создающей атмосферу кокпита болида «Формулы-1». Обивка лишена показных декоративных швов, подчеркивая строгий стиль.





Доступность и варианты кузова

Ferrari предложит клиентам сразу две версии — купе и родстер с сервоприводом складного верха. Приём заказов откроется в ближайшее время, а первые поставки новинки запланированы на следующий год.