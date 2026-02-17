У Telegram подходит к концу 10‑летний срок охраны зарегистрированных в России товарных знаков: словесное обозначение, оформленное на Telegram FZ‑LLC, «отсчитывает» срок с 30 мая 2016 года и истекает в 2026 году, а изобразительный знак с бумажным самолётиком теряет действие 15 сентября 2026 года. Если в последний год регистрации не подать заявление на продление, исключительное право теряется.

Когда истекают товарные знаки Telegram в России

Российское право позволяет продлевать охрану товарного знака неограниченное количество раз — каждые 10 лет. Процесс формальный: заявление подаётся в Роспатент в течение последнего года действия регистрации. Пропуск срока означает, что бренд перестаёт быть защищён, и третьи лица могут претендовать на похожие обозначения.

Первичная заявка на словесный знак подана 30 мая 2016 года; срок охраны — 10 лет (истекает в 2026).

Изобразительный знак (иконка с самолётиком) действует до 15 сентября 2026 года.

Продление возможно неограниченно, но только при подаче заявления в последний год регистрации.

Звучит просто, но на практике бренды иногда «выпадают» из реестров: забыли подать документы, сменился владелец или юридический адрес, и права теряются автоматически. Для Telegram риск скорее административный, чем коммерческий: команда может продлить регистрацию дистанционно, но последствия пропуска — реальные: от появления похожих товарных знаков до сложностей при защите бренда в судах и на маркетплейсах.

Останется ли Telegram сохранять российские регистрации или решит не продлевать их по политике владения правами — вопрос открытый. В ближайшие месяцы стоит следить за заявлением в Роспатент: оно решит, останется ли знак под контролем Telegram FZ‑LLC или оборот бренда откроется для третьих лиц.