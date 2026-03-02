Apple анонсировала iPhone 17e — бюджетный смартфон с OLED-дисплеем и одной камерой на 48 МП, стартующая цена которого составляет $599. Устройство работает на свежем чипе A19, имеет минимум 256 ГБ памяти и сохранило дизайн предыдущей модели с 6,1-дюймовым экраном Super Retina XDR и классической «челкой» вместо Dynamic Island.

Процессор A19 в iPhone 17e дополнен модемом C1X, который в два раза быстрее предшественника C1 в iPhone 16e и потребляет на 30% меньше энергии, обеспечивая заметное улучшение автономности при обычной нагрузке. Смартфон появится в продаже 11 марта, предварительные заказы стартуют 4 марта.

Характеристики iPhone 17e и особенности нового iPad Air

Новинка Apple — iPad Air — получила процессор M4, ориентированный на задачи искусственного интеллекта. Объём унифицированной памяти вырос на 50% и достиг 12 ГБ с пропускной способностью 120 ГБ/с, что ускоряет запуск и работу ИИ-моделей.

16-ядерный нейронный процессор нового iPad Air втрое производительнее версии на M1, что особенно заметно в приложениях с машинным зрением и анализом видео, например Goodnotes и Onform. Планшет оснащён чипом беспроводных сетей N1 с поддержкой Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Thread, а также тем же модемом C1X.

Модели iPad Air будут доступны в двух размерах — 11 и 13 дюймов, а стартовые цены сохраняются на уровне $599 и $799 соответственно. Предзаказы открываются 4 марта, продажи начнутся 11 марта.





OLED-экраны и новая волна идей Apple

Недавние утечки Bloomberg указывали на переход Apple MacBook Air, iPad mini и iPad Air на OLED-дисплеи — их представят с насыщенным цветом и глубоким контрастом вместо привычных ЖК-панелей. В 2026 году обновление ожидается прежде всего у iPad mini, а iPhone с OLED начал выходить ещё в 2017 году, но до сих пор бюджетные модели SE используют ЖК-экраны.

Apple сохраняет традиции и одновременно укрепляет позиции в области энергоэффективности и поддержки ИИ-возможностей. Однако вопрос остаётся: насколько новые бюджетные модели смогут конкурировать на фоне растущих предложений от Samsung и китайских производителей, которые тоже активно выводят на рынок устройства с OLED и продвинутыми чипами?