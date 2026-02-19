Poco готовит два больших аппарата — X8 Pro Max и X8 Pro — и в новой утечке появились почти полный набор спецификаций. Судя по «листу характеристик», Pro Max станет тяжёлым игроком в категории автономности и мультимедиа, а обычный Pro — более компактной и слегка облегченой версией с похожим набором фишек.

Характеристики Poco X8 Pro Max

Экран: 6,83‑дюймовый TCL M10 OLED, разрешение 1,5K, 120 Гц, пиковая яркость 2000 нит, ШИМ 3840 Гц

Процессор: MediaTek Dimensity 9500s с GPU Immortalis‑G925 MC12

Память: LPDDR5x Ultra (RAM), UFS 4.1 (накопитель)

Камеры: основная 50 МП Light Hunter 600 с оптической стабилизацией, 8 МП ультраширокая; фронтальная 20 МП (OV20B)

Аккумулятор: 8 500 мА·ч, быстрая проводная зарядка 100 Вт, реверсная 27 Вт

Аудио и биометрия: стереодинамики, LHDC 5.0, 3D‑ультразвуковой сканер отпечатка в дисплее

Защита и связь: IP68/IP69/IP69K, Wi‑Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC

Габариты и вес: толщина 8,15 мм, вес 219 г

Софтовая платформа: Android 16 + HyperOS 3

Характеристики Poco X8 Pro

Экран: 6,59‑дюймовый TCL M10 OLED, 1,5K, 120 Гц, 2000 нит HBM

Процессор: MediaTek Dimensity 8500 Ultra с Mali‑G720 MC8

Память: LPDDR5x Ultra, UFS 4.1

Камеры: 50 МП Sony IMX882 с OIS, 8 МП ультраширокая; фронтальная 20 МП

Аккумулятор: 6 500 мА·ч, 100 Вт проводная зарядка, 27 Вт обратная подзарядка

Дизайн и интерфейсы: металлическая рамка, оптический сканер отпечатка в дисплее, NFC, инфракрасный порт

Защита: IP68/IP69/IP69K

Поддержка сетей: максимум Wi‑Fi 6

Софтовая платформа: Android 16 + HyperOS 3

Цена и дата выхода

Утечка даёт почти все спецификации, но не сообщает цену и точную дату релиза. По позиционированию это явный ход в сторону массового «электроэнергетического» сегмента: огромные батареи, 100‑ваттная зарядка и усиленный акцент на аудио и дисплей. Такое сочетание обычно ориентирует модель на покупателей, которым важна автономность и мультимедиа, а не минимальный вес.

На рынке у Poco такие аппараты будут конкурировать с внутренними брендами Xiaomi/Redmi и линейкой Realme: UFS 4.1, LPDDR5x и Wi‑Fi 7 привычно появляются в телефонах верхней средней и флагманской категорий. Если производитель сохранит привычную агрессивную ценовую политику Poco, устройства могут отобрать часть спроса у конкурентов, готовых платить премию за чистые бренды.

Главные компромиссы налицо: 219 г и 8,15 мм у Pro Max — это цена за батарею 8 500 мА·ч. Для некоторых пользователей вес будет решающим фактором; для других — автономность и 100 Вт важнее. Заявленные стандарты защиты и Wi‑Fi 7 выглядят как аргументы в пользу длительного использования аппарата без апгрейда.

Короткий прогноз

Poco повторяет проверенный рецепт: взять флагманские элементы (UFS 4.1, LPDDR5x, быстрые чипы) и поставить их в агрессивно ценовое шасси с большой батареей. Если производитель выдержит баланс цена/качество, X8 Pro и X8 Pro Max могут стать одними из самых «функционально насыщенных» предложений в своём ценовом сегменте. Осталось дождаться официальной информации по цене и региональной доступности — и станет ясно, кто именно потеряет долю рынка из‑за этого хода.



