Компания Dyson расширила линейку компактных устройств для уборки дома, представив новый PencilWash. Новинка развивает идеи прошлогоднего PencilVac, который Dyson называла »самым тонким пылесосом в мире», но при этом ориентирована не на сухой мусор, а на влажную уборку твёрдых напольных покрытий.

В отличие от PencilVac, предназначенного для сбора сухих загрязнений, PencilWash рассчитан на мытьё плитки, ламината и защищённого деревянного пола. Как и у родственной модели, мотор, аккумулятор и электроника размещены в узкой рукоятке. Однако вместо пылесборника здесь используется бак для воды, встроенный в увеличенную насадку для уборки. Для очистки пола применяется один роликовый валик из плотного микрофибрового материала.

PencilWash использует систему подачи воды под давлением: чистая вода и малопенящееся моющее средство подаются на ролик, который очищает поверхность и одновременно собирает грязную воду в отдельный отсек. Пол после уборки не остаётся полностью сухим, однако, по утверждению Dyson, остаточная влага испаряется достаточно быстро.

Вес устройства составляет около 4,9 фунта, или примерно 2,2 килограмма, что немного больше, чем у PencilVac с его 4 фунтами. Тем не менее, PencilWash остаётся лёгким по сравнению с большинством традиционных моющих устройств для пола. Рукоятка может наклоняться почти до горизонтального положения, что упрощает уборку под кроватями, диванами и другой низкой мебелью.

Время автономной работы превышает 30 минут на одном заряде. Для владельцев больших домов Dyson предложит дополнительный аккумулятор, который крепится к нижней части рукоятки, однако он будет продаваться отдельно.





Заметно отличается и цена. Если PencilVac с четырьмя вращающимися конусными щётками стоит 600 долларов, то новый PencilWash оценён в 349 долларов. В эту стоимость уже входит зарядная док-станция, поставляемая в комплекте.