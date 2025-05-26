Компания Dyson анонсировала PencilVac — ультратонкий беспроводной пылесос диаметром всего 38 мм и весом 1,8 кг. Новинка дебютировала в Японии и в ближайшее время появится на других рынках.

PencilVac оснащён новым мотором Hyperdymium 140k диаметром 28 мм, который вращается со скоростью до 140 000 об/мин и обеспечивает мощность всасывания 55 AW. Для сравнения, флагманский Samsung Bespoke AI Jet Ultra предлагает до 400 AW, однако Dyson делает ставку не на силу, а на компактность и манёвренность.

Одной из ключевых особенностей PencilVac стала насадка Fluffycones с четырьмя коническими щётками, вращающимися в противоположных направлениях. Такая конструкция предотвращает наматывание волос и обеспечивает эффективную уборку в любом направлении, включая труднодоступные места вдоль плинтусов. Кроме того, пылесос оснащён лазерной подсветкой, выявляющей мельчайшие частицы пыли на твёрдых напольных покрытиях.

Вместо традиционной циклонной системы в PencilVac используется двухступенчатая линейная фильтрация, способная улавливать до 99,99 % частиц размером от 0,3 мкм. Мусоросборник объёмом 0,08 л оснащён механизмом сжатия пыли и гигиеничной системой очистки одним нажатием.

PencilVac стал первым беспроводным пылесосом Dyson с поддержкой приложения MyDyson. Через него пользователи могут отслеживать уровень заряда, получать рекомендации по обслуживанию и обновлять настройки устройства.

Время автономной работы составляет до 30 минут в режиме Eco, при этом предусмотрена возможность быстрой замены аккумулятора. В комплект также входит магнитная напольная станция для хранения и зарядки.

PencilVac ориентирован на владельцев компактных помещений с твёрдыми напольными покрытиями, где важны лёгкость, манёвренность и простота хранения. Модель поступит в продажу в Японии в мае 2025 года, а в США и других странах ожидается в 2026 году.