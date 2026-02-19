Samsung раздал участникам Олимпийских и Паралимпийских зимних игр Milano Cortina 2026 специальную версию Galaxy Z Flip 7 — и одна из этих подаренных моделей уже выставлена на eBay за $1,680. Продавец указал 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ хранилища; на рынках США стандартный Galaxy Z Flip 7 в той же конфигурации стоит около $1,019.

Где продают Galaxy Z Flip 7 Olympic Edition

Листинг обнаружен на eBay: в описании продавец перепутал модель с Galaxy Z Fold 3, но по фото и номеру модели видно, что это именно Flip 7 Olympic Edition. Возможные объяснения: спортсмен перепродаёт подаренное устройство, передал его кому-то ещё, или это единичный случай перепродажи коллекционного экземпляра.

Сколько стоит Galaxy Z Flip 7 Olympic Edition

Листинг на eBay: $1,680 (12 ГБ + 512 ГБ)

Обычный Galaxy Z Flip 7 (12 ГБ + 512 ГБ) в США: примерно $1,019

Разница в цене объясняется дефицитом и «олимпийским» статусом, который в рознице не продаётся

Маркетинговые лимитки обычно дорожают на вторичном рынке: коллекционеры платят за уникальность, а перепродавцы — за возможность заработать. Для атлета это быстрый способ получить наличные, особенно если устройство шло в комплекте с другими спонсорскими выплатами или не представляет для владельца практической ценности.

Почему устройства попадают на вторичный рынок

Подарочные версии телефонов от брендов — привычная часть спортивного спонсорства, но у них есть побочная сторона: часть таких устройств рано или поздно появляется в перепродаже. Причины простые — нужда в деньгах, отсутствие интереса к гаджету, подарки как предмет коллекционирования. Иногда появляются ошибки в объявлениях — как в этом случае с перепутанной моделью — но фото и маркировка говорят сами за себя.

Пока один экземпляр всплыл на eBay, это не значит, что Samsung планирует массово продавать Olympic Edition. Скорее, это тест для спроса и напоминание, что «лимитированные» не всегда остаются в руках своих первых владельцев.





Что ждать от продажи лимитированных версий телефонов

Если спрос на такие модели сохранится, мы увидим больше перепродаж и завышенных цен — особенно в период после Игр, когда собирательская ценность выше. Вопрос для покупателей прост: готовы ли вы платить премию за «олимпийский» шильдик, когда за эти же деньги можно взять стандартную версию без риска покупки перепроданного устройства?