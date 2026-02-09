Audio-Technica Japan представила лимитированную версию полноразмерных наушников ATH-WP900SE с деревянными чашками из массива ясеня. Модель ориентирована на максимально точное и выразительное воспроизведение струнных инструментов и получила уникальную отделку, выполненную японским производителем гитар Fujigen.

Наушники ATH-WP900SE уже доступны для предзаказа в Японии по рекомендованной цене 110 000 иен (около 750 долларов США). Официальный старт продаж запланирован на 20 февраля 2026 года.

В модели используются 53-миллиметровые динамики, установленные в чашках с акустическими портами, специально спроектированными катушками и вентиляционными отверстиями. По заявлению компании, такая конструкция обеспечивает тёплое, точное и детализированное звучание, особенно подходящее для гитар и других струнных инструментов. Диапазон воспроизводимых частот составляет от 5 до 50 000 Гц, чувствительность — 98 дБ/мВт, импеданс — 37 Ом, а максимальная подводимая мощность — 1 000 мВт.

Чашки выполнены из массива ясеня и покрыты трёхцветным лаком в стиле sunburst, аналогичным отделке гитар Fujigen. Для комфорта при длительном прослушивании оголовье и амбушюры оснащены пеноматериалом с эффектом памяти, обтянутым искусственной кожей. Чашки могут поворачиваться и складываться плоско, что облегчает транспортировку в комплектном чехле.

ATH-WP900SE комплектуются двумя съёмными кабелями A2DC длиной 1,2 метра: небалансным с разъёмом 3,5 мм и балансным с разъёмом 4,4 мм, что позволяет подключать наушники как к гитарным усилителям, так и к портативным аудиоплеерам. Вес модели составляет 235 граммов.



