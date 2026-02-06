Недавно астрономы провели моделирование условий на экзопланете, находящейся на крайне близком расстоянии от своей звезды, и пришли к выводу, что на её поверхности могут возникать лавовые цунами. Причиной этого явления стала экстремальная близость планеты к родительскому светилу.

Поиск экзопланет уже много лет остаётся одной из самых увлекательных тем в астрономии. За это время учёные сделали немало открытий, включая планеты, отчасти похожие на Землю. Однако в этот раз речь идёт о так называемой суперземле, условия на которой кардинально отличаются от всего, что известно в Солнечной системе.

Открытие описано в исследовании, опубликованном на платформе arXiv учёными Мохаммадом Фархатом и Юджином Чангом. Они изучили экзопланету 55 Cancri Ae, расположенную примерно в 40 световых годах от Земли. Эта планета обращается вокруг жёлтого карлика 55 Cancri A и находится к нему настолько близко, что совершает полный оборот всего за 18 часов. В результате температура на её поверхности достигает примерно 2000 градусов Цельсия.

Расчёты показали, что при таких условиях поверхность планеты представляет собой огромный океан расплавленной лавы, в котором возникают цунами. Высота этих лавовых волн может достигать нескольких метров, а скорость их распространения — быть довольно высокой. В отличие от Земли, приливы на 55 Cancri Ae вызваны не гравитацией спутника, а мощным гравитационным воздействием самой звезды, что и приводит к формированию лавового океана и экстремальной динамики на поверхности планеты.

Подобные находки наглядно демонстрируют, насколько разнообразными могут быть миры во Вселенной, и помогают учёным лучше понять физические процессы, происходящие за пределами Солнечной системы. По мере развития методов наблюдения и моделирования можно ожидать, что в будущем астрономы сделают ещё немало не менее впечатляющих открытий.



