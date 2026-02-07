Компания Apple планирует разрешить интеграцию сторонних голосовых ассистентов с искусственным интеллектом в свою автомобильную платформу CarPlay. Согласно данным Bloomberg, это позволит разработчикам, таким как OpenAI и Google, предлагать встраиваемые версии ChatGPT и Gemini для управления через автомобильный интерфейс, но с ключевым ограничением — они не смогут заменить Siri в качестве системного помощника.

Новая функциональность предназначена для обработки сложных запросов, выходящих за рамки стандартных команд Siri — например, анализа длинных документов, творческих задач или специализированных профессиональных консультаций во время поездки. Однако архитектура системы сохранит приоритет родного помощника Apple: кнопка вызова Siri на руле или в интерфейсе CarPlay останется неизменной, а сторонние ассистенты не получат возможности активации через ключевые фразы вроде «Hey Google» или «Okay ChatGPT». Пользователям придётся вручную запускать соответствующие приложения для доступа к их функциям.

Компания готовит масштабное обновление Siri на базе технологий Google Gemini (в рамках ранее анонсированного партнёрства), которое превратит помощника в полноценного контекстного ИИ-агента, способного выполнять сложные многошаговые задачи. Именно эта «гибридная» Siri, по замыслу Apple, должна стать основным интерфейсом взаимодействия в CarPlay, тогда как сторонние ИИ-приложения займут нишу специализированных инструментов.

Технически интеграция может быть реализована уже в рамках грядущего обновления CarPlay Next Generation, представленного в 2024 году и постепенно внедряемого автопроизводителями. Новая платформа поддерживает глубокую интеграцию с системами автомобиля, включая цифровые панели приборов и элементы управления климатом, что делает добавление сторонних ИИ-сервисов логичным шагом для расширения функциональности.