Инсайдер раскрыл довольно точные данные о ёмкости аккумуляторов будущего iPhone 18 Pro Max, который, как и предшественник, выйдет в двух версиях: с поддержкой только eSIM и с физическим слотом для SIM-карты. В сочетании с новым процессором Apple A20 это должно привести к заметному увеличению времени автономной работы.

По информации из цепочки поставок, которой поделился китайский инсайдер Digital Chat Station, Apple планирует оснастить iPhone 18 Pro Max аккумуляторами большей ёмкости. Версия только с eSIM получит батарею примерно на 5100-5200 мА·ч, тогда как модель с nano-SIM будет оснащена аккумулятором на около 5000 мА·ч.

Обе версии окажутся немного ёмче по сравнению с текущими iPhone 17 Pro Max: у них батарея на 5088 мА·ч в варианте eSIM и 4832 мА·ч в версии с физической SIM-картой. Хотя Apple всё ещё не может конкурировать с некоторыми китайскими Android-смартфонами, где встречаются аккумуляторы ёмкостью до 10 000 мА·ч, компания, по всей видимости, делает ставку на другие способы повышения автономности.

Одним из таких способов станет переход на новый процессор Apple A20 Pro, который станет первым чипом компании, выполненным по 2-нм техпроцессу. Как правило, уменьшение техпроцесса напрямую связано с ростом энергоэффективности, что должно положительно сказаться на времени работы iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max от одного заряда.

При этом Apple, вероятно, не станет первым производителем, выпустившим 2-нм мобильный процессор. Ожидается, что в ближайшее время Samsung представит Exynos 2600, также выполненный по 2-нм нормам, который может появиться в отдельных моделях Galaxy S26. Однако этот чип будет производиться самой Samsung, тогда как Apple традиционно сотрудничает с TSMC.



