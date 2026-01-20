Вместе со смартфонами Magic8 Pro Air и Magic8 RSR Porsche Edition компания Honor официально представила в Китае новые смарт-часы Watch GS 5, которые пришли на смену модели Watch GS 3.

Honor Watch GS 5 оснащены круглым AMOLED-дисплеем диагональю 1,32 дюйма с максимальной яркостью 1500 нит. Корпус диаметром 44 мм выполнен из алюминиевого сплава, а задняя крышка изготовлена из усиленного полимерного волокна.

Часы весят всего 26 граммов, имеют толщину 9,9 мм, одну боковую кнопку управления и защищены от пыли и воды по стандарту IP68. Также заявлена водонепроницаемость 5 ATM, что позволяет использовать устройство во время плавания. Модель предлагается с кожаными ремешками чёрного или хаки-цвета.

Honor утверждает, что Watch GS 5 являются единственными смарт-часами на рынке, которые поддерживают исследовательские функции по скринингу риска внезапной остановки сердца в сочетании с оценкой сердечно-сосудистых рисков. Компания также отмечает, что пользователи, отнесённые к группе повышенного риска, могут рассчитывать на телефонное сопровождение со стороны исследовательской команды Honor.

Часы обеспечивают ранние предупреждения о таких состояниях, как фибрилляция предсердий, апноэ сна, преждевременные сердечные сокращения и нарушения сердечного ритма. Кроме того, доступен круглосуточный мониторинг уровня кислорода в крови, стресса, вариабельности сердечного ритма во сне и частоты сердечных сокращений.





Устройство оснащено кремний-углеродным аккумулятором ёмкостью 495 мА·ч. По заявлению производителя, автономность достигает до 23 дней при отключённом режиме Always-On Display и до 9 дней при его использовании.

Honor Watch GS 5 поддерживают Bluetooth 5.4, NFC и работу с пятью спутниковыми навигационными системами. В корпус встроены микрофон и динамик, что позволяет принимать звонки по Bluetooth. Также предусмотрено 4 ГБ встроенной памяти. Часы совместимы со смартфонами на Android 6.0 и выше, а также с устройствами на iOS 9.0 и новее.

В Китае Honor Watch GS 5 уже доступны для предварительного заказа, а официальные продажи стартуют 23 января. Рекомендованная цена составляет 699 юаней, что эквивалентно примерно 100 долларам США.