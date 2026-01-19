Компания Honor официально представила в Китае смартфон Magic 8 RSR Porsche Design одновременно с Magic 8 Pro Air. Новинка пополнила премиальную линейку Magic 8, в которую уже входят Magic 8 и Magic 8 Pro, дебютировавшие в октябре прошлого года.

Как и предыдущие модели серии RSR Porsche Design, новый Magic 8 получил узнаваемый дизайн, вдохновлённый суперкарами Porsche. Смартфон оснащён задней панелью из нано-керамики с заявленной твёрдостью 8,5 по шкале Мооса. Honor также отмечает, что устройство стало примерно на 10% легче предшественника, а модуль камеры выполнен в стиле матричных фар классических моделей Porsche.

Honor Magic 8 RSR Porsche Design получил 6,71-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей с четырёхсторонним изгибом, разрешением 1.5K и адаптивной частотой обновления до 120 Гц. Экран поддерживает Dolby Vision, высокочастотное ШИМ-затемнение 4320 Гц и обеспечивает пиковую HDR-яркость до 6000 нит. За защиту отвечает стекло Giant Rhino Glass.

В основе смартфона лежит флагманский процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Он доступен в конфигурациях вплоть до 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 1 ТБ хранилища UFS 4.0. Работает устройство под управлением Android 16 с фирменной оболочкой Magic UI 10.0 и расширенным набором ИИ-функций.

Камеры — одна из ключевых особенностей модели. Основной модуль представлен 50-мегапиксельным сенсором формата 1/1.3″ с диафрагмой f/1.6 и оптической стабилизацией. Ультраширокоугольная камера также получила разрешение 50 МП, угол обзора 122° и поддержку макросъёмки. За зум отвечает впечатляющий 200-мегапиксельный сенсор размером 1/1.4″ с f/2.6, OIS и 3,7-кратным оптическим увеличением.





Honor заявляет, что смартфон первым в мире получил сертификацию стабилизации CIPA 6.5. Также здесь используется фирменный цветовой движок AiMAGE и поддержка внешнего 200-мм телеобъектива от Nox.

Фронтальная камера на 50 МП размещена в вытянутом вырезе и дополнена 3D-датчиком глубины для безопасной разблокировки по лицу.

Питает устройство аккумулятор ёмкостью 7200 мА·ч с поддержкой сверхбыстрой зарядки 120 Вт по кабелю и 80 Вт по беспроводной сети. Среди других характеристик — 3D-ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, ИК-порт, защита по стандартам IP68 / IP69 / IP69K, поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 и NFC. Смартфон весит 239 г при толщине 8,45 мм.

Honor Magic 8 RSR Porsche Design доступен в цветах Moonstone и Slate Gray. Версия с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти оценена в 7 999 юаней (около $1 150), а топовая конфигурация 24 ГБ / 1 ТБ — в 8 999 юаней (примерно $1 290).