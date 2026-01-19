Honor официально представила в Китае смартфон Magic 8 Pro Air, который позиционируется как тонкий флагман на базе топового чипа MediaTek Dimensity 9500. Толщина устройства составляет всего 6,1 мм, а стартовая цена на китайском рынке начинается примерно с 645 долларов.

После нескольких дней тизеров компания раскрыла все детали Magic 8 Pro Air. Новинка нацелена на конкуренцию с iPhone Air и Galaxy S25 Edge, при этом, по характеристикам, предложение Honor выглядит заметно сильнее тонкого флагмана Samsung. Смартфон оснащён актуальным флагманским процессором Dimensity 9500, который дополняется конфигурациями с объёмом оперативной памяти до 16 ГБ и встроенным хранилищем до 1 ТБ.

Основной акцент сделан на дизайне. Honor заявляет толщину корпуса 6,1 мм и вес всего 155 граммов, хотя пока не уточняется, учитывается ли при этом выступ блока камер. На фронтальной стороне установлен флагманский дисплей с ультратонкими рамками — их толщина, по заявлению компании, составляет 1,08 мм. Экран поддерживает пиковую яркость до 6000 нит, оснащён 3D-ультразвуковым сканером отпечатков пальцев и имеет несколько уровней защиты.

Камеры также относятся к сильным сторонам Magic 8 Pro Air. Основной модуль включает 50-мегапиксельную камеру с сенсором размером 1/1,3 дюйма и диафрагмой f/1.6. Её дополняют 64-мегапиксельный телеобъектив с 3,2-кратным оптическим зумом и 50-мегапиксельная ультраширокоугольная камера. Для селфи предусмотрена фронтальная камера на 50 Мп.

Несмотря на тонкий и лёгкий корпус, смартфон получил аккумулятор ёмкостью 5 500 мА·ч. Для сравнения, iPhone Air при минимальной толщине 5,6 мм оснащается батареей на 3 124 мА·ч, которая, судя по отзывам пользователей, не всегда обеспечивает полноценную работу в течение дня.





Среди других особенностей Magic 8 Pro Air — защита от пыли и воды по стандартам IP68 и IP69, дисплей с частотой обновления 120 Гц и ШИМ-регулировкой яркости на частоте 4320 Гц, поддержка беспроводной зарядки мощностью 50 Вт и быстрой проводной зарядки на 80 Вт. В Китае базовая версия смартфона оценена в 4 499 юаней, что соответствует примерно 645 долларам, а топовая конфигурация стоит 5 499 юаней, или около 789 долларов. Сроки глобального релиза Honor Magic 8 Pro Air пока официально не объявлены.