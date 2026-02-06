Spotify объявил о запуске новой функции «About the Song» («О песне»), которая позволяет пользователям узнать больше об истории и закулисных деталях музыки, которую они слушают. Нововведение представляет собой набор коротких карточек с историями, которые можно пролистывать свайпами и оценивать с помощью лайка или дизлайка.

По словам Spotify, эти короткие истории формируются на основе информации из сторонних источников и содержат интересные факты, а также моменты из процесса создания треков. Цель функции — дать слушателям более глубокое понимание контекста и замысла композиции.

С запуском «О песне» Spotify предлагает возможность, которой сейчас нет у конкурентов, таких как Apple Music. Функция запускается в бета-версии на мобильных устройствах, доступна на английском языке и только для подписчиков Premium. На первом этапе она появится в США, Великобритании, Канаде, Ирландии, Новой Зеландии и Австралии.

Чтобы воспользоваться новой возможностью, пользователю нужно открыть экран «Сейчас играет» и прокрутить его вниз. Если для трека поддерживается новая функция, там появится карточка «About the Song», после чего можно пролистывать истории и узнавать больше о композиции.

В официальном блоге Spotify пояснил идею функции: многие любители музыки знают ощущение, когда песня буквально останавливает тебя, и сразу хочется понять, что вдохновило автора и какой смысл заложен в композиции. По мнению компании, знание контекста и творческого процесса помогает сильнее прочувствовать любимую музыку.





При этом «О песне» — лишь одно из множества нововведений, о которых Spotify рассказал за последние дни. Ранее сервис сообщил, что пользователи в США и Великобритании вскоре смогут покупать физические копии аудиокниг прямо в приложении. Также были анонсированы новые функции для аудиокниг, включая Page Match, позволяющую отсканировать страницу бумажной книги и мгновенно перейти к этому месту в аудиоверсии, а также Audiobook Recaps с краткими обзорами.

В начале недели Spotify сделал переводы текстов песен доступными по всему миру и добавил возможность просматривать тексты офлайн для всех пользователей, а не только для подписчиков Premium. Кроме того, тексты песен теперь отображаются непосредственно под обложкой альбома или коротким зацикленным видео, сопровождающим трек.

Также сегодня компания объявила об изменениях в Developer Mode API, которые используются разработчиками для тестирования сторонних приложений. Среди нововведений — обязательная подписка Premium, ограничение на количество тестовых пользователей и сокращённый набор доступных API-интерфейсов.