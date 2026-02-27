Компания Spotify объявила о запуске Audiobook Charts для пользователей в США и Великобритании. По аналогии с уже существующими музыкальными и подкаст-чартами платформы, рейтинги аудиокниг будут обновляться еженедельно и отображать самые популярные тайтлы как в общем зачёте, так и по жанрам.

Ранжирование основано на данных о прослушиваниях и уровне вовлечённости пользователей сервиса. Новые чарты доступны как для бесплатных, так и для платных подписчиков внутри раздела »Audiobooks». Найти их можно через поиск в приложении, выбрав плитку »Audiobooks», а затем прокрутив страницу до раздела »Dive deeper».

Запуск чартов стал очередным шагом Spotify по укреплению позиций на рынке аудиокниг после официального добавления формата в 2022 году. С тех пор платформа активно развивает это направление. Среди недавних функций — инструмент »Page Match», позволяющий отсканировать страницу бумажной книги и мгновенно перейти к соответствующему месту в аудиоверсии, а также »Audiobook Recaps» — короткие аудиосводки, помогающие вспомнить уже прослушанный материал.

По словам Spotify, новые чарты принесут пользу как слушателям, так и авторам. Пользователи получат удобный способ находить популярные произведения, а писатели и издательства — дополнительные возможности для продвижения и расширения аудитории.

Директор по партнёрствам и лицензированию аудиокниг Spotify Дункан Брюс отметил, что упрощение доступа и открытия контента, как это уже произошло с музыкой и подкастами, способствует росту спроса. Теперь этот подход распространяется и на аудиокниги, делая их более заметной частью современной культурной повестки.





Кроме того, Spotify расширяет своё присутствие и в сегменте печатных изданий. Недавно компания объявила, что пользователи в США и Великобритании смогут покупать физические книги прямо в приложении благодаря партнёрству с Bookshop.org.