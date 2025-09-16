В ночь с 16 на 17 сентября в игре Roblox зафиксирован сбой. Сервисы мониторинга сообщают, что часть пользователей Roblox в разных странах столкнулась с трудностями: игры не загружаются, при попытке зайти — бесконечный экран загрузки или ошибки при логине. Об этом свидетельствует и страница игры в сервисе Downdetector.

Тем не менее, Roblox официально пока не подтвердил глобальный сбой. Страница статуса показывает, что сервис работает в нормальном режиме.





Неясно, как долго проблемы сохраняются у конкретных пользователей — есть жалобы на задержки, но нет доказательств, что ожидание превышает час повсеместно. Мы продолжаем наблюдать за ситуацией.