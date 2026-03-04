К 2028 году Россия, вероятно, завершит ключевые этапы создания автономной цифровой инфраструктуры, способной функционировать вне глобального интернета даже в условиях санкций. Прогноз предоставила Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).

Главным направлением станет развитие «суверенного Рунета» — системы, позволяющей контролировать цифровые потоки внутри страны, а также модернизация точек соединения с глобальной сетью (ТСПУ) и адаптация законов о «суверенном интернете». На проекты по обеспечению цифрового суверенитета планируют выделить свыше 1 трлн рублей.

Особое внимание уделят отечественным дата-центрам, облачным решениям и системам управления интернет-трафиком. Импортозамещение коснётся как программного обеспечения, так и аппаратного обеспечения: по прогнозам, реестр российского ПО к 2028 году будет включать до 30 000 наименований, а доля отечественных процессоров «Эльбрус» и «Байкал» достигнет 50% потребностей критической инфраструктуры.

Однако полной изоляции от зарубежных поставок ждать не стоит: Китай и Индия останутся ключевыми партнёрами в области техники и технологий, что вынуждает Россию усиливать обмен опытом с государствами БРИКС, особенно в сферах искусственного интеллекта и кибербезопасности.

Контроль над цифровыми потоками в России будет опираться на баланс между государственным регулированием, безопасностью и цифровыми правами. Такая модель близка к китайскому «интернет-государству». Это означает усиленный контроль, но и повышение этического напряжения в сфере приватности и алгоритмического управления.





РАЭК прогнозирует, что Россия может занять лидирующие позиции в «сплинтернете» — сегментированном интернете глобального Юга — благодаря развитию ИИ для предиктивного мониторинга и киберобороны. Вместе с тем отток ключевых ИТ-кадров (около 15%) требует программ возврата талантов и международного рекрутинга.

К 2030 году Россия может достичь полного технологического суверенитета в основных секторах экономики. Внутренний «умный Рунет» с ИИ, регулирующим цифровые потоки, станет новым уровнем контроля, порождающим требования к международному диалогу по этическим вопросам цифровой прозрачности и приватности.