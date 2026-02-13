Компания Samsung, судя по всему, начала возвращать утраченные позиции на рынке микросхем памяти. После недавнего объявления о запуске массового производства памяти HBM4 шестого поколения стало известно, что южнокорейский производитель уже отправил образцы чипов LPDDR6X компании Qualcomm для использования в процессорах следующего поколения.

Сообщается, что Samsung Electronics передала Qualcomm образцы памяти LPDDR6X, которые могут быть использованы в чипах, запланированных к выходу во второй половине 2027 года. Этот шаг выглядит нетипичным, поскольку Samsung ещё не запустила в коммерческое производство даже LPDDR6, а LPDDR6X по-прежнему находится в стадии разработки.

Источники в отрасли считают, что LPDDR6X от Samsung может применяться не только в будущих мобильных и автомобильных процессорах Qualcomm, но и в ускорителях AI250, ориентированных на дата-центры. Ожидается, что система AI250 будет использовать более 1000 ГБ памяти LPDDR6X, и Qualcomm может сделать ставку именно на Samsung как основного поставщика.

Обычно энергоэффективная память LPDDR применяется в ноутбуках, смартфонах, планшетах и носимых устройствах. Однако в последнее время её начинают использовать и в ускорителях искусственного интеллекта — в том числе этим путём уже пошла компания Nvidia.

Стандарт LPDDR6 обеспечивает максимальную скорость передачи данных до 14,4 Гбит/с и пиковую пропускную способность 38,4 ГБ/с, что на 44% и 20% выше соответственно по сравнению с LPDDR5X. Ожидается, что LPDDR6X предложит ещё более высокую производительность и энергоэффективность, однако организация JEDEC пока не утвердила окончательные спецификации этого стандарта.





Samsung на протяжении десятилетий остаётся крупнейшим в мире производителем чипов памяти, однако за последние два-три года компания не сумела вовремя воспользоваться ростом рынка высокоскоростной памяти HBM для ИИ. В результате она уступила лидерство в сегменте HBM3E более мелким конкурентам, таким как Micron и SK hynix, потеряв потенциальную выручку на миллиарды долларов.

Похоже, Samsung не намерена повторять эту ошибку. Компания ускорила разработку памяти HBM4 для ИИ-серверов, а также LPDDR6 и LPDDR6X для потребительских устройств и дата-центров. Отправка образцов LPDDR6X в Qualcomm ещё до официального запуска LPDDR6 может свидетельствовать о стремлении Samsung как можно раньше продемонстрировать свои инженерные возможности и получить обратную связь от ключевых клиентов для доработки продуктов на ранней стадии.

В самой Samsung также подтвердили, что ведут активную работу над следующими поколениями памяти HBM, включая HBM4E, HBM5 и кастомные варианты HBM.