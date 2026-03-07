Samsung планирует выпустить свои первые умные очки в 2026 году. На MWC компания раскрыла некоторые технические особенности, среди которых камера на уровне глаз и тесное взаимодействие со смартфоном, а также возможность ИИ отслеживать направление взгляда пользователя. Однако сразу подтвердить наличие встроенного дисплея Samsung не решилась.

Из интервью с представителем Samsung, Джейем Кимом, ясно, что умные очки станут частью расширенной экосистемы смартфона, позволяя использовать камеру и ИИ для анализа взгляда. Компания не спешит раскрывать все карты, особенно что касается экрана: вопрос, будет ли он вообще, остаётся открытым. В отрасли ходят слухи, что Samsung разрабатывает две версии — с дисплеем и без.

Это осторожное позиционирование отличается от подхода Google, которая активно продвигает дизайн с прозрачными дисплеями для гарнитур XR. Среди конкурентов Samsung — Apple с недавно анонсированными Mixed Reality очками, которые уже точно оснащены внутренними экранами.

Технические особенности и стратегия запуска умных очков Samsung

Основные детали Samsung smart glasses:

Камера расположена на уровне глаз

Подключение к смартфону для расширения функционала

Искусственный интеллект отслеживает направление взгляда

Запланирован релиз в 2026 году

Отказ подтверждать наличие дисплея выглядит логичным для компании, у которой уже есть в арсенале умные часы и смартфоны. Вероятно, Samsung хочет либо сохранить максимальную автономность гаджета, либо предложить более доступную версию без дисплея.





Это отражает шаг назад по сравнению с амбициозными прототипами Google и Apple, которые делают ставку на визуальные носимые устройства с полноценным экраном. Возможно, Samsung присматривается к рынку, пытаясь не повторить судьбу неудачных проектов прошлого.

Конкуренция в области умных очков и перспективы Samsung

Рыночные тренды показывают сильный рост сегмента XR-девайсов, однако главная задача остаётся — баланс между функционалом, удобством ношения и ценой для массового потребителя. Apple предстоит превзойти ожидания с уже анонсированным устройством, Google экспериментирует с прозрачными дисплеями, а Samsung идёт более осторожным путём.

Если Samsung действительно выпустит версии с и без дисплея, это позволит охватить разные сегменты рынка, максимизируя охват. Впрочем, открытым остаётся вопрос, сможет ли компания предложить что-то по-настоящему новое и заставить пользователей отказаться от смартфонов, как это пытаются сделать конкуренты.

Релиз запланирован на 2026 год, и в ближайшие месяцы мы наверняка увидим больше конкретики. Пока Samsung демонстрирует зрелость и осторожность, избегая преждевременных обещаний и учитывая разные сценарии развития рынка.