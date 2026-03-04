OpenAI, по слухам, разрабатывает собственный сервис для хостинга кода, напоминающий GitHub. Причина — постоянные перебои в работе GitHub, которые раздражали инженеров компании. Идея — получить полный контроль над платформой для размещения репозиториев, а заодно монетизировать услугу, предлагая её клиентам OpenAI.

Этот проект далеко не гарантирован к запуску и, согласно инсайдерской информации, может появиться лишь через несколько месяцев — если вообще выйдет в свет. Тем не менее, такая инициатива поднимает вопросы о будущем партнёрстве OpenAI и Microsoft, ведь последняя владеет 27% акций OpenAI и одновременно владеет GitHub. Разработка конкурента внутри отношений с инвестором — деликатный ход.

Почему OpenAI устало от GitHub

GitHub заработал статус главной платформы для хранения и совместной работы с кодом, особенно среди разработчиков искусственного интеллекта. Но его стабильность иногда подводит — службы периодически отключаются на несколько часов или больше, создавая задержки в работе над проектами. Работая над собственными ИИ-продуктами, OpenAI столкнулась с этими проблемами напрямую, что породило идею перейти на самостоятельный хостинг.

Появление платформы-конкурента на базе OpenAI потенциально изменит рынок — сервисы для хранения и управления репозиториями давно перестали быть нишевыми, а инвестиции Microsoft в OpenAI сейчас активно пересматриваются на фоне развития технологий. Если OpenAI действительно запустит этот проект, это может спровоцировать переток клиентов и новых возможностей, особенно если платформа предложит уникальные функции, связанные с ИИ.

Что известно о сервисе и его перспективах

Сведения основаны на информации от инсайдера The Information, поэтому осторожность оправдана. Главные факты — планы создать собственное хранилище кода и возможность продавать его как сервис для разработчиков. Пока нет даже точного срока релиза, предположительно речь о нескольких месяцах. Без официального подтверждения остаётся только догадываться, как будет выглядеть платформа и насколько она будет открыта для широкой аудитории.





Наличие собственного продукта для хранения кода позволит OpenAI не зависеть от Microsoft и обеспечит максимальный контроль над инфраструктурой, что важно для стратегического развития компании. При этом такая независимость создаст новую динамику в отношениях с Microsoft и GitHub, чьи интересы теперь могут столкнуться.

Чем это грозит рынку и пользователям

Если OpenAI доведёт проект до релиза, у разработчиков появится альтернативный выбор — возможно, более тесно интегрированный с продуктами на базе ИИ. Для Microsoft ситуация неоднозначна: с одной стороны, риски потери доли на GitHub, с другой — новый виток конкуренции заставит обе компании совершенствовать свои сервисы.

Пока стоит воспринимать сообщение как повод задуматься, что значит для индустрии, когда гиганты ИИ начинают строить собственные экосистемы. Вопрос в том, насколько это укрепит возможности разработчиков и поможет снизить проблемы с сетевой инфраструктурой. Узнаем в ближайшие месяцы, если проект не останется просто внутренним экспериментом.