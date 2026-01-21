В Сети появились новые подробности о долгожданной камере DJI Osmo Pocket 4. Судя по утечке, большинство ожидаемых улучшений компания может приберечь для более дорогой версии Osmo Pocket 4 Pro, тогда как базовая модель окажется заметно скромнее.

Ютубер Photorabz заявил, что получил свежую информацию о текущем статусе Osmo Pocket 4. Эта модель должна стать заменой Osmo Pocket 3, однако первоначальные слухи о глобальном релизе в декабре, похоже, не оправдались. По всей видимости, планы DJI усложнились на фоне подготовки к выпуску продвинутой версии Osmo Pocket 4 Pro.

Согласно последним утечкам, Osmo Pocket 4 Pro станет первой влог-камерой DJI с двойной камерой. Предполагается, что она получит модуль с сенсором 1/1,1 дюйма от Osmo Action 6, а также переменную диафрагму. На этом фоне новости о стандартной версии Osmo Pocket 4 выглядят менее обнадеживающими.

По словам Photorabz, обычная Osmo Pocket 4 может получить 1-дюймовый CMOS-сенсор, который фактически окажется тем же 9,4-мегапиксельным датчиком, уже используемым в Osmo Pocket 3. Пока неизвестно, сохранит ли камера объектив с эквивалентным фокусным расстоянием 20 мм и диафрагмой f/2.0, но в плане фотомодуля значительных изменений ждать, похоже, не стоит.

Тем не менее, новая Osmo Pocket 4 всё же должна превзойти предшественника по другим параметрам. В частности, ожидаются улучшения автономности, что может стать одним из ключевых апгрейдов базовой модели.



