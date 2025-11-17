Компания представила новое ПО для управления комплексами АБ-400 и АБ-101; финальный релиз назначен на ноябрь 2025 года

«Октава Дизайн и Маркетинг», технологический партнер Ростеха, выпустила специальное программное обеспечение «Центр управления системой». Сейчас продукт проходит открытое бета-тестирование, а передача на продакшен запланирована на ноябрь 2025 года. Центр управления системой Октава ДМ предназначен для мониторинга и настройки аудиобейджей АБ-400 и АБ-101 в реальном времени.

ПО объединяет управление оборудованием в одном интерфейсе, отображает данные без задержек и поддерживает установку на серверы заказчика или на компактный мини-ПК. Объем подключений зависит только от пропускной способности корпоративной сети. При необходимости система оснащается Wi-Fi-модулем.

Генеральный директор компании Любовь Стальнова отметила: «Создание собственного программного обеспечения и запуск Центра управления системой — это важный шаг в развитии нашей линейки продуктов. Мы даем клиентам мощный и удобный инструмент для полного контроля над работой оборудования, что в конечном итоге повышает их операционную эффективность».

АБ-400 — интеллектуальный аудиобейдж, который автономно записывает речь, преобразует ее в текст и ищет ключевые слова. Он используется для речевой аналитики и помогает разбирать конфликтные эпизоды при общении сотрудников с клиентами и партнерами. Комплекс АБ-101 работает в той же системе и управляется через новое ПО.



