С 21 по 23 октября в Москве прошла международная выставка Light + Audio Tec 2025, где тульский производитель электроакустической техники «Октава ДМ» представил свои новейшие разработки в области профессионального звука. Экспозиция компании стала одной из самых посещаемых на мероприятии — гости могли не только увидеть, но и протестировать представленные системы.

Центральное место заняли радиосистемы серии OWS, объединённые в единую цифровую экосистему для мероприятий любого масштаба. Среди ключевых новинок — двухканальная радиосистема OWS-U2200, поддерживающая каскадирование до четырёх приёмников. Она обеспечивает устойчивую цифровую передачу с модуляцией QPSK, функцией True Diversity и инфракрасной синхронизацией. Также компания представила пассивную направленную антенну OWS-ALP, антенный сплиттер OWS-ADS и обновлённый ручной передатчик OWS-U2200THR со сменными капсюлями. Выход некоторых новинок на рынок запланирован на первый квартал 2026 года.

Особое внимание посетителей привлёк первый отечественный беспроводной петличный микрофон «ЖУК», предназначенный для мобильной журналистики и видеоблогеров. Устройство совместимо с любыми записывающими и стриминговыми системами, работает на расстоянии до 300 метров и выдерживает до 18 часов без подзарядки. Журналист Георгий Романов, протестировавший новинку, отметил чистоту и сбалансированность звучания микрофона по сравнению с зарубежными аналогами.

Среди других разработок «Октавы ДМ» — модульная линейка микрофонов, созданная на базе легендарного МК-012. Новая серия включает предусилители, капсюли различной направленности, фильтр и аттенюатор. Благодаря сменным модулям устройства адаптируются под разные задачи и обеспечивают высокий уровень чувствительности при минимальном собственном шуме.

Компания также показала инструментальные микрофоны D1 и D2, разработанные специально для ударных установок. Это динамические кардиоидные модели с расширенным низкочастотным диапазоном, рассчитанные на высокие уровни звукового давления и работу в концертных условиях.





В рамках деловой программы технический директор «Октавы ДМ» Сергей Борзов выступил на XI Театральном форуме, где рассказал о применении микрофонов и радиосистем в театральной сфере. Генеральный директор компании Любовь Стальнова подчеркнула, что бренд, основанный в Туле, сегодня успешно конкурирует с ведущими мировыми производителями и сохраняет статус флагмана российского звукового оборудования.