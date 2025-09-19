Компания «Октава Дизайн и Маркетинг» (Октава ДМ), ведущий производитель электроакустической техники в Туле, получила сертификат «Сделано в России» от Российского экспортного центра. Документ подтверждает производство на территории РФ и соответствие национальным стандартам качества.

Какие изделия сертифицированы

Сертификат охватывает профессиональные студийные и концертные микрофоны (проводные и беспроводные), компьютерные гарнитуры, промышленные микрофоны, а также программно-аппаратные комплексы для записи речи.

Генеральный директор компании Любовь Стальнова подчеркнула, что продукция «Октавы ДМ» — единственная в своём сегменте в России, включённая в реестр ГИСП (Государственная информационная система промышленности).

Рынок и перспективы

По словам Стальновой, мировой рынок беспроводной микрофонной техники ежегодно растёт в среднем на 7,8% и к 2029 году достигнет $2,9 млрд. При этом в России всё больше востребованы отечественные производители, чему способствует не только курс на импортозамещение, но и повышение качества продукции.





«Россия постепенно движется от дефицита цифровых устройств к технологической независимости», — отметила глава компании.

Поддержка региона

«Октава ДМ» является технологическим партнёром Госкорпорации Ростех, а статус российского производителя подтверждён Минпромторгом.





Зампред правительства Тульской области Павел Татаренко заявил, что губернатор Дмитрий Миляев уделяет особое внимание развитию региональных предприятий и их экспортному потенциалу.

«Сертификат — это знак качества, который повышает конкурентоспособность отечественных товаров и открывает новые возможности для бизнеса», — подчеркнул Татаренко.