Apple готовится к наплыву покупателей после старта серии анонсов с 2 по 4 марта. Сотрудникам розничных магазинов рекомендовали ожидать «серьёзного наплыва» интересующихся, сопоставимого с предрелизным ажиотажем перед новыми iPhone.

Главным событием называют выход бюджетного MacBook с ценой примерно $599—799, ориентированного на студентов, преподавателей и смену пользователей с Windows и Chromebook. Этот ноутбук обещает стать серьёзным подспорьем для роста доли Apple в сегменте недорогих компьютеров.

В основе модели — не фирменный M-чип, а процессор A18 Pro из iPhone 16 Pro, что можно воспринимать как компромисс между производительностью и экономией. Экран будет 12,9-дюймовым, ожидается 8 ГБ оперативной памяти и стандартные порты USB-C вместо Thunderbolt. В ретро-стиле ждут набор ярких цветов — жёлтый, зелёный, синий и розовый — возвращение к эпохе iBook.

Почему бюджетный MacBook важен для Apple и рынка

Apple так давно не выпускала дешёвый ноутбук. Последний недорогой MacBook с iPhone-чипом появилась в начале 2000-х, и тогда это выглядело как эксперимент. Сейчас ставка на доступность — стратегический ход для захвата армии студентов, учителей и тех, кто не хочет платить более $1000 за новый MacBook Air или Pro.

Цены в районе $600—800 сильно подрезают конкурентов из лагеря Windows и Chromebook, особенно для пользователей, которым важна экосистема Apple без переплаты за максимальную производительность. Текущие аналоги в сегменте часто либо слабее по железу, либо менее надёжны, а Apple сможет сыграть на популярности iOS и macOS.





Остальные анонсы недели — скорее обновления железа с M5, M5 Pro и M5 Max в MacBook Pro и Air, а также новые iPhone 17e и iPad с новыми чипами. Сравнительно мало сенсаций, зато Apple расширяет линейку и повышает производительность.

Что будет дальше и почему стоит следить

Запуск бюджетного MacBook может стать поворотным пунктом для Apple в борьбе за массового пользователя. Если устройства с ARM-чипом из iPhone смогут приятно удивить производительностью и автономностью при меньшей цене, конкуренты начнут нервничать.

В долгосрочной перспективе появление таких моделей поможет Apple укрепить позиции на рынке ноутбуков и привлечь внимание пользователей, которые раньше считали её технику слишком дорогой. Конфликт между высокой технологичностью и ценовой доступностью станет одной из главных тем в IT ближайшего времени.