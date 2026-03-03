М.Видео объявила о старте предзаказа на новый iPad Air с процессором M4, который станет доступен с 3 марта. Впервые планшет предложат в двух размерах — 11 и 13 дюймов — и с обновлённым железом, включая до 12 ГБ объединённой памяти и поддержку Wi-Fi 7.

Среди ключевых отличий iPad Air с M4 — больший прирост производительности: процессор стал до 30% быстрее по сравнению с прошлым поколением и в 2,3 раза мощнее моделей с M1. Графический ускоритель теперь 9-ядерный с поддержкой трассировки лучей и mesh shading второго поколения, что выводит планшет в лидеры по работе с профессиональной графикой и играми.

Цены, конфигурации и рассрочка

Базовая модель iPad Air с экраном 11 дюймов и 128 ГБ памяти обойдётся в 72 999 рублей. За версию с увеличенным до 13 дюймов дисплеем и 256 ГБ памяти просят 109 999 рублей. Также доступны варианты с 512 ГБ и 1 ТБ памяти, а полный выбор цветов включает синий, фиолетовый, «сияющую звезду» и серый космос.

Планшет можно купить в рассрочку по схеме 0-0-24 — без первого взноса и переплат. Это конкурентное предложение на фоне других магазинов, где похожие условия встречаются реже, особенно на новые линейки Apple.

Технические особенности и iPadOS 26

Новый iPad Air поддерживает передовые беспроводные стандарты: Wi-Fi 7 и Bluetooth 6, а также LTE/5G на базе модема следующего поколения, что обеспечивает эффективную работу в сетях с высокой скоростью. Оперативная память увеличилась до 12 ГБ с пропускной способностью 120 ГБ/с — важной для обработки фото, видео и AI-задач.





Обновлённая iPadOS 26 привнесла расширенные функции мультиоконного режима, новый специализированный просмотрщик PDF и изображений, а также улучшенные инструменты для записи звука и фоновых процессов. Благодаря поддержке Apple Pencil Pro и Magic Keyboard iPad Air остаётся универсальным инструментом для творчества, работы и учёбы.

Продажи стартуют одновременно онлайн и в розничных магазинах М.Видео и Эльдорадо, что говорит о серьёзных планах компании конкурировать за премиальный сегмент планшетов в России.