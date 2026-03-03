Phison, один из главных разработчиков контроллеров для SSD, резко изменил условия сотрудничества с клиентами: теперь компания требует либо полной предоплаты, либо срочной оплаты за поставки. Это очередной фактор удорожания твердотельных накопителей на фоне продолжающегося дефицита чипов и растущего спроса, вызванного бумом искусственного интеллекта.

Ранее подход Phison предполагал поставку партнерам комплексных «полуфабрикатов» для производства SSD, включающих контроллеры и флеш-память. Но с ухудшением ситуации на рынке памяти такая схема стала неработоспособной. Соответственно, жёсткая предоплата помогает Phison эффективнее закупать критически важные комплектующие и сохранять гибкость в условиях нестабильного спроса и ограничений по поставкам.

Новые финансовые правила на рынке памяти

Phison стала не единственным игроком, который требует предоплату. Главные производители NAND, включая SanDisk и Kioxia, аналогично вводят многолетние контрактные схемы с обязательной предоплатой. В частности, SanDisk предлагает клиентам сделать гарантирующий поставку платёж за 1—3 года вперёд, а Kioxia расширяет капитальные вложения для увеличения выпуска памяти на фоне прогнозируемого роста спроса в серверном сегменте.

Переход к многолетним контрактам и предоплате на долгий срок — ответ производителей на быстро меняющийся и рисковый рынок, где неожиданные всплески спроса на ИИ-память создают серьёзные проблемы с балансом поставок. Теперь клиенты вынуждены адаптироваться к новым финансовым условиям, которые порой включают оплату товаров на год—два вперёд.

Как это отразится на ценах и рынке SSD

Рост выручки Phison в январе почти втрое в годовом сравнении — до $331 млн — говорит о том, что спрос на SSD и компоненты для них не падает. В то же время рост цен на память DRAM и NAND, а также требование предоплаты сдвигают производственные и финансовые риски на конечных покупателей.





Это усиливает ценовое давление на конечные SSD-устройства, где себестоимость контроллера и памяти — значительная часть затрат. В условиях, когда производители наращивают инвестиции в производство, чтобы удовлетворить спрос на ИИ и серверные решения, стоимость накопителей будет расти дальше, пока не стабилизируется баланс поставок.

Клиенты Phison и других производителей NAND теперь не просто покупают компоненты — они инвестируют в гарантии поставок. Сменившийся финансовый рынок вряд ли исчезнет в ближайшие пару лет, особенно учитывая перспективы серверных решений и искусственного интеллекта.