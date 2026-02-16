Tesla собиралась добавить поддержку Apple CarPlay, но запуск отложили: компанию остановили проблемы совместимости навигации и то, что iOS 26 пока внедряется медленнее, чем ожидалось. Официальной даты нет — решение, по сообщениям Bloomberg, обусловлено как техническими нюансами синхронизации Apple Maps с фирменной навигацией Tesla, так и прагматикой: пока слишком мало машин в парке будут сопряжены с iPhone на новой версии, чтобы оправдать массовый релиз.

Почему iOS 26 мешает CarPlay в Tesla

Главная проблема — накладывающиеся навигационные потоки. Tesla использует собственную карту и маршрутизацию, которая связана с функциями помощи водителю и автопилотом. Когда в экосистеме появляются внешние навигационные решения (Apple Maps через CarPlay), требуется корректная синхронизация маршрутов, голосовых подсказок и передачи управления между приложениями. Apple уже выпустила патч iOS 26, который должен улучшить координацию между двумя навигациями, но производитель автомобилей считает, что текущий уровень установки iOS 26 на телефонах владельцев Tesla слишком мал, чтобы запускать функцию повсеместно.

Apple, по данным компании, сообщает, что 74% iPhone последних четырёх лет работают на iOS 26 — показатель растёт, но, как отмечают в Tesla, в реальном парке автомобилей распределение версий iOS может значительно отличаться от общей статистики Apple. В итоге компания выбрала осторожный путь: не включать CarPlay, пока не будет уверенности, что большинство пользователей получат ожидаемый опыт без конфликтов с системами безопасности и навигации.

Что получат пользователи и кто проигрывает

CarPlay — не просто удобный интерфейс для музыки и сообщений. Для многих водителей это привычная экосистема с удобной навигацией, голосовым ассистентом и любимыми приложениями. Вот кто выигрывает и кто теряет от задержки:

Выигрывают Apple и сторонние навигации — им выгодно, чтобы CarPlay не запускали в сыром виде и не требовали быстрых компромиссов с Apple Maps.

Проигрывают владельцы Tesla, которые годами просили CarPlay и теперь видят задержки на фоне падения регистраций в США.

Проигрывает Tesla как бренд — отсутствие популярных функций даёт конкурентам (Ford, Volkswagen, Hyundai и прочим автопроизводителям, которые давно поддерживают CarPlay) аргумент в продажах.

Выигрывает безопасность — если интеграция может повлиять на поведение автопилота, осторожный откат снижает риск инцидентов и юридических проблем.

Регистрационные оценки показывают, что продажи Tesla в США снижаются несколько месяцев подряд — любая фишка, способная поднять лояльность, имеет коммерческое значение. Но Tesla традиционно держит закрытую архитектуру, и добавление CarPlay — это компромисс между удобством клиента и контролем над платформой.





Когда ждать CarPlay в Tesla

Точного срока нет. Реалистичный сценарий — постепенный запуск: сначала бета‑тестирование для части флота, затем массовая активация по мере роста доли iOS 26 среди водителей Tesla и исправления оставшихся несовместимостей. Apple и Tesla уже делают патчи; если распространение iOS 26 ускорится и проблемы с картами окончательно решат, функция может появиться в следующем крупном обновлении ПО Tesla.

Вопрос открытый: пойдёт ли Tesla на частичную реализацию CarPlay (например, только мультимедиа) или позволит полную интеграцию с навигацией и управлением подсистем автопилота. От этого зависит, кто действительно выиграет — экосистема Apple или собственная платформа Tesla.