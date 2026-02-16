Apple, Tesla и ещё ряд крупных корпораций публично заявили: дефицит микросхем памяти (DRAM) уже тормозит производство и съедает маржу. Micron назвала ситуацию «беспрецедентной», а Илон Маск прямо предложил строить собственное производство — сигнал о том, что проблема выходит за рамки обычного цикла спроса и предложения.

Это не просто задержки на заводах: речь о сдвиге баланса власти в цепочках поставок. Производители памяти и поставщики оборудования принимают решения, которые в ближайшие годы определят кому достанутся телефоны, ноутбуки и бортовая электроника автомобилей — и по какой цене.

Кто выигрывает на дефиците памяти

Поставщики DRAM: Samsung, SK Hynix и Micron получают возможность повышать цены и восстанавливать маржи.

Производители оборудования для чипов, например Lam Research — рост спроса на сторону капитальных вложений.

Крупные покупатели, сумевшие заключить долгие контракты заранее, — они временно получают преимущество перед конкурентами.

Почему нарастить выпуск нельзя быстро

Память — не программный сервис: заводы для DRAM требуют миллиардных инвестиций, многоступенчатой перенастройки и 12-24 месяцев на ввод в строй. Рынок памяти сильно сконцентрирован, поэтому производственные решения отдельных компаний тут решают исход для всей отрасли. Парадокс: при взрывном спросе на серверную и ускорительную память масштабирование встречает физические и финансовые препятствия.

Мы стоим на пороге чего‑то большего, чем все, с чем мы сталкивались раньше. То, что нас ждет до конца этого десятилетия с точки зрения спроса, превосходит все, что мы видели в прошлом, и, по сути, превзойдет все другие источники спроса. Тим Арчер, генеральный директор Lam Research Corp.

Чего ждать пользователям и компаниям

Пользователи увидят более высокие цены на смартфоны, ноутбуки и некоторые автомобили — по крайней мере до момента, когда вырастет новая производственная мощность.

ОЕМ-вендоры будут терять маржу или переносить рост цен на покупателя; часть компаний рассмотрит долгосрочные контракты или вертикальную интеграцию (примерно то, о чём говорил Маск).

Рынок останется волатильным: даже объявленные инвестиции в фабрики влияют на ситуацию с опозданием в несколько лет.

Короткий вывод: пока дефицит памяти действует как налог на производителей устройств и как премия для тех, кто держит производственные мощности. Главный вопрос на ближайшие годы — будут ли крупные покупатели инвестировать в собственное производство или предпочитают забронировать поставки заранее. Ответ задаст новый расклад сил в индустрии.