Яндекс запустил инлайн‑версию нейросети «Алиса AI» в Telegram: теперь достаточно в строке ввода набрать @alisa и отправить запрос — ответ придёт прямо в том же чате, без перехода в отдельный диалог или добавления бота в переписку. Инструмент уже поддерживает проверку фактов, генерацию изображений, рекомендации и перевод — при ответе Алиса указывает использованные источники.

Инлайн‑режим работает по тому же принципу, что и встроенные команды Telegram вроде @gif или @pic, и, по словам Яндекса, может появиться в других мессенджерах. Это удобство: пользователю легче получить быстрый совет или факт, оставаясь в текущем диалоге.

Как использовать @alisa в Telegram

В поле ввода начните с @alisa.

Добавьте вопрос или инструкцию; нажмите «Спросить Алису».

Ответ придёт в виде сообщения в том же чате; при необходимости Алиса указывает источники.

Можно запрашивать картинку, советы по досугу, перевод или проверку факта.

Чем Алиса в Telegram отличается от других ботов

Встроенные боты Telegram давно умеют выдавать GIF и картинки; отличие Алисы — акцент на полноценной нейросети с генерацией текста и ссылками на источники. Для Яндекса это продолжение стратегии: в конце 2025 года похожий инлайн‑сервис @pic стал одним из лидеров по быстрому обмену контентом в Telegram, и теперь компания расширяет набор возможностей.

Победители здесь очевидны: пользователи получают удобный доступ к поиску и генерации контента, Яндекс получает больше точек соприкосновения с аудиторией, Telegram усиливает экосистему команд. Риски для независимых создателей ботов и сервисов тоже есть — простая команда @alisa может забрать часть трафика у мелких разработок.

Что ждать от Алисы в мессенджерах

Дальше вероятны три сценария: расширение интеграций в другие мессенджеры и платформы, усиление модерации и фильтрации ответов, а также поиск бизнес‑монетизации — например, платные плагины для компаний или брендированные ответы. Открытый вопрос — как будут решать конфиденциальность и маршрутизацию данных пользовательских запросов при работе через чужие клиенты.



