14 февраля к Международной космической станции пристыковался пилотируемый корабль Crew Dragon с международным экипажем Crew‑12 — на борту трёх астронавтов и российского космонавта. Стыковка восстановила полный штат МКС спустя месяц после экстренной медицинской эвакуации, и теперь станция возвращается к запланированным научным программам и долгосрочной вахте.

Экипаж и сроки миссии

Корабль Crew Dragon стартовал 13 февраля в 13:15 мск с площадки SLC‑40 на мысе Канаверал на ракете Falcon 9 и прибыл на станцию более чем через 30 часов: автоматическая стыковка с модулем Harmony завершилась в 23:15 мск 14 февраля.

Главные имена миссии Crew‑12: Андрей Федяев (Россия), Джессика Меир (NASA), Джек Хэтэуэй (NASA), Софи Аденот (ЕКА, Франция).

На борту МКС остались Крис Уильямс (NASA), Сергей Кудь‑Сверчков и Сергей Микаев (Роскосмос).

Экипаж проведёт на станции примерно восемь месяцев, выполняя медицинские и фармацевтические исследования и тесты по подготовке к пилотируемым высадкам.

Какие исследования запланированы

В пресс‑описании миссии названы несколько приоритетных направлений, на которые повлияет возвращение полноценного экипажа: изучение изменений кровообращения с помощью ультразвукового сканирования сосудов, фармацевтические эксперименты, связанные с бактериями, вызывающими пневмонию, и имитации лунной посадки для оценки влияния резких скачков гравитации на организм и когнитивные функции.

Эти проекты трудно вести в неполном составе: медицинские исследования и имитации требовательны к числу участников и распределению ролей, поэтому возвращение четвёртого члена экипажа немедленно расширяет объём рабочей программы.

Почему это важно для NASA, Роскосмоса и SpaceX

Событие важно не столько само по себе, сколько потому, что оно подтверждает два факта: работоспособность коммерческого сегмента доставки людей и устойчивость международной операционной цепочки вокруг МКС. После редкого прерывания миссии из‑за состояния здоровья члена экипажа восстановление состава доказывает, что расписание экспедиции можно вернуть без длительного простоя.





Коротко о выгодах и рисках.

Выигрывают исследователи и проекты — отменённые или отложенные эксперименты снова получат кадры и время на исполнение.

Выигрывает SpaceX: успешный запуск и быстрая стыковка демонстрируют надёжность Crew Dragon как транспортной линии для МКС.

Выигрывают США и Европа: наличие своих членов экипажа на борту гарантирует непрерывность научной программы.

Проигрывает общественное спокойствие: экстренная эвакуация напомнила, что медицина в космосе остаётся ограничением и фактором риска.

Кроме того, участие российского космонавта на американском корабле — очередное практическое напоминание о том, что операционная зависимость в низкой околоземной орбите сильнее политических разногласий: станции нужны люди, а люди — способы добраться до них.

Что дальше

Экипажу предстоит восемь месяцев работы и возвращение к нарастающей программе исследований. В широкой перспективе вопрос в другом: как часто экстренные медицинские случаи будут влиять на расписание полётов и какие дополнительные протоколы и ресурсы потребуется создать, чтобы снижать такие риски без длительных пауз? Ответы повлияют на планирование будущих коммерческих и международных миссий, на выбор поставщиков и на распределение научного времени на орбите.