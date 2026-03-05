На площадке Auto.ru появилось объявление о продаже эксклюзивного Rolls-Royce Cullinan 2025 года выпуска с тюнингом от Mansory под названием Linea D’Arabo («Арабская линия»). Единственный в мире экземпляр оценён в 190 миллионов рублей.

Это не просто роскошный внедорожник, а уникальное творение с отшлифованным дизайном и доработанным мотором. Самое заметное в облике — карбоновый обвес, включающий капот, расширители арок, пороги и спойлеры, а также массивные 24-дюймовые кованые диски. Элементы кузова и салона украшены арабской вязью, что подчёркивает уникальный стиль машины.

За основу взят рестайлинговый Cullinan, представленный весной 2024 года. Двигатель V12 объёмом 6,75 литра, который с завода выдавал 600 лошадиных сил, был форсирован до 720 л.с. Этот прирост мощности превращает роскошный внедорожник в неожиданно мощного игрока в классе люксовых SUV.

Появление такого автомобиля на российском рынке — редкость для Rolls-Royce, учитывая не только цену, но и сам тюнинг от Mansory, который сохраняет характер марки при значительно более агрессивном и необычном виде. «Арабская линия» — это больше, чем просто тюнинг; это попытка создать нечто уникальное, объединяющее эксклюзивность и выразительный стиль, подкреплённый дополнительной мощностью.

Цена и особенности Rolls-Royce Cullinan Linea D’Arabo

• Год выпуска: 2025





• Мощность двигателя: 720 л.с. (V12, 6,75 литра; завод 600 л.с.)

• Экстерьер: карбоновый обвес Mansory, расширители арок, пороги, спойлеры

• Колёсные диски: кованые, 24 дюйма

• Особенности дизайна: арабская вязь на кузове и в интерьере, единственный экземпляр

• Цена: 190 миллионов рублей

Это далеко не первый случай, когда Mansory берётся за Rolls-Royce, но именно Cullinan в такой версии выглядит наиболее смело с точки зрения сочетания роскоши и агрессивности. В России очень мало подобных предложений, а сама марка Rolls-Royce традиционно не склонна показывать автолюбителям что-то столь вызывающее.

Конкуренты Rolls-Royce Cullinan с эксклюзивным тюнингом

В сегменте ультралюксовых внедорожников конкурируют Bentley Bentayga, Lamborghini Urus и Aston Martin DBX. Однако ни один из них не получил столь кардинальных дизайнерских и технических изменений с таким же акцентом на эксклюзивность. Например, Bentley Bentayga Mansory старается сохранить классический стиль, не заходя в столь экстремальные эксперименты.

Подобные проекты сигнализируют о растущем спросе на машины класса «не как у всех». Владельцы люксовых автомобилей требуют не просто имя бренда, но и максимально индивидуальные особенности. Mansory, несмотря на критику, остаётся одним из главных игроков в этой нише, предлагая радикальные решения для тех, кто готов платить за эксклюзив.

Что дальше с эксклюзивными люксовыми кроссоверами?

Изменения в Rolls-Royce Cullinan — часть более широкой тенденции на персонализацию и рост мощности среди элитных автомобилей. Пока массовый спрос на электрокары набирает обороты, нишевые проекты, как у Mansory, наоборот уделяют внимание сочетанию традиционного двигателя и необычного дизайна.

Подобные модели могут стать не просто статусным символом, но и объектом коллекционирования, особенно учитывая статус «единственного в мире». Будут ли похожие автомобили позже предлагать дилеры других премиальных марок — вопрос открытый, но сегодня линейка Rolls-Royce именно так поднимает планку роскоши и агрессии в сегменте кроссоверов.