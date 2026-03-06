Четвёртый сезон сериала «Ted Lasso» выйдет в августе и обещает неожиданный поворот: главный герой и его ассистент тренируют женскую футбольную команду. Apple TV недавно опубликовал тизер, в котором тренер Бёрд листает книгу SoccerWomen — это явный намёк на новую направленность сюжета.

Новый вызов для Теда Лассо — женский футбол

Apple TV официально анонсировала, что Тед Лассо возвращается в Ричмонд, но теперь его задача сложнее: он будет тренировать женскую футбольную команду второго дивизиона. В описании сезона подчёркивается, что героям предстоит научиться рисковать и принимать нестандартные решения, чего они никогда раньше не делали.

Этот шаг отражает общую тенденцию на рынке: женский спорт набирает популярность, привлекая всё больше внимания и инвестиций. Телесериалы, меняя фокус с мужских команд на женские, не только отражают реальность, но и участвуют в формировании нового культурного нарратива.

Как Ted Lasso влияет на рынок спортивных драм и спорт как шоу

«Ted Lasso» стал не просто телешоу — это культурное явление, благодаря которому спорт перестал быть только полем битвы спортсменов: футбол здесь превращается в пространство для социальных тем и персонажных драм. Переход к женскому футболу открывает новые горизонты для сценаристов и потенциально привлечёт свежую аудиторию, особенно в Европе и США, где женщины-футболистки поднимают планку не меньше мужчин.

Apple, имея в каталоге рейтинговое шоу, подсознательно выдерживает конкуренцию со стриминговыми сервисами, вкладываясь в темы, которые резонируют с современной аудиторией. Это разумный шаг для удержания абонентов и создания медиаимиджа с акцентом на актуальные тренды.





Стоимость подписки и перспективы для Apple TV

Подписка на Apple TV стоит $12,99 в месяц, но её можно приобрести с дисконтом в составе пакета Apple One. В условиях обострившейся конкуренции с Netflix и Disney+ сильные оригинальные шоу, такие как «Ted Lasso», становятся важнейшим фактором удержания подписчиков.

Переход к женскому виду спорта может открыть новые рекламные возможности и улучшить имидж платформы как места для прогрессивных и социально значимых проектов.