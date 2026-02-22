Полное лунное затмение произойдёт 3 марта 2026 года: во время полной фазы Луна на несколько минут окрасится в рыжие тона — то, что астрономы и любители называют «кровавой Луной». Лучше всего явление будет видно в Северной и Центральной Америке; в Центральной и Южной Азии его можно будет увидеть частично, а в Европе и Африке — нет.

Время и длительность затмения 3 марта

Полная фаза наступит почти на рассвете и продлится очень недолго — около 12 минут. Приводим ориентировочные местные времена наступления полной фазы для некоторых городов:

Лос‑Анджелес: 3:04

Денвер: 4:04

Чикаго: 5:04

Сент‑Луис: 5:04

Нью‑Йорк: 6:04

Вашингтон, D.C.: 6:04

Время указано местное для каждого города. Так как полная фаза будет почти у горизонта, смотреть следует с открытой возвышенности — здания и деревья могут полностью скрыть Луну в момент пика.

Почему Луна краснеет

Когда Земля встаёт между Солнцем и Луной, наш спутник попадает в тень планеты. Атмосфера Земли фильтрует и рассеивает солнечный свет: короткие синие лучи рассеиваются сильнее, а длинноволновые — красные и оранжевые — проходят и падают на лунную поверхность. По словам NASA, «как будто все земные рассветы и закаты проецируются на Луну» — поэтому она кажется ржаво‑красной, а не полностью тёмной.

Как смотреть и фотографировать затмение

В отличие от солнечного затмения, лунное можно наблюдать невооружённым глазом — специальных защитных очков не требуется. Для комфортного наблюдения выберите точку повыше, без линий горизонта, и оденьтесь теплее: полная фаза наступит рядом с восходом солнца.





Если хотите сфотографировать, возьмите штатив и телеобъектив или длиннофокусную оптику: Луна будет низко и визуально крупной, но сама по себе тусклее. Используйте ручные настройки, фокусируйте вручную, делайте серию снимков с разной экспозицией — так вы захватите и тёмную детализацию, и оттенок «крови». Бинокль или небольшой телескоп улучшат видимость деталей без лишних сложностей.

Помните: полная фаза короткая — около 12 минут. Планируйте кадры заранее и учитывайте местные препятствия на горизонте.

Если вы пропустите это затмение, не переживайте: средняя частота подобных «кровавых» лун составляет примерно раз в 2,5 года. Вопрос в другом — готовы ли вы встать посреди ночи ради двенадцати минут редкого зрелища?