В Европе поступила в продажу новая версия электрического горного велосипеда Decathlon Stilus Off Road 29 с жёсткой рамой. Модель 2026 года практически полностью повторяет предыдущее поколение, представленное весной 2025 года, однако стартовала с более высокой ценой. При этом прошлогодний вариант уже исчез из онлайн-магазинов Decathlon.

Единственным заметным внешним отличием новой версии стало оформление рамы: логотип Stilus теперь выполнен в синем цвете, тогда как у предыдущей модели использовался светло-жёлтый оттенок. Во всём остальном велосипед выглядит и оснащается так же, как и его предшественник.

Stilus Off Road Hardtail оснащён центральным электромотором Star Union CM2502 с пиковой мощностью до 410 Вт и крутящим моментом 110 Н·м. Доступно пять режимов помощи, которые работают до скорости 25 км/ч, а также режим пешехода для удобного ведения велосипеда вручную. Питание обеспечивает аккумулятор ёмкостью 504 Вт·ч, которого, по заявлению производителя, хватает на пробег до 70 км.

Велосипед получил 9-скоростную трансмиссию с задним переключателем Microshift Advent RD-M619M, амортизационную вилку Suntour XCM 32 с ходом 120 мм, гидравлические тормоза Shimano MT200 с роторами 180 мм и покрышки CST Patrol размером 29 x 2,40 дюйма. На руле установлен цветной TFT-дисплей Star Union, отображающий уровень заряда батареи и другую базовую информацию.

Алюминиевая рама предлагается в размерах S, M/L и XL. Вес версии размера M составляет 22,6 кг.





Приобрести новый Decathlon Stilus Off Road 29-inch Hardtail Electric Mountain Bike уже можно в ряде европейских стран, включая Испанию, Францию и Италию, по цене 1 800 евро. Это на 100 евро дороже рекомендованной стоимости модели 2025 года.