Японская фирма DAMD выпустила комплект стильного ретро-тюнинга для минивэна Honda StepWGN. Проект получил название Resonator и будет доступен в 2025 году. Главная идея — придать современному Honda StepWGN облик автомобилей 1970—1980-х, что уже привлекает внимание поклонников винтажной эстетики на основе современных платформ.

Новый стильный набор включает характерные элементы в духе классических микроавтобусов той эпохи — угловатые формы, большие хромированные детали, широкие фальшрадиаторные решётки и круглые фары в ретро-стиле. Вдохновение черпается в таких культовых машинах, как Chevrolet Van из 1980-х. Обвес не только меняет внешний вид, но и частично влияет на аэродинамику и визуальные пропорции.

Набор Resonator производится японской компанией Koito, которая известна высоким качеством оптики. Это значит, что элементы не просто для красоты — они соответствуют современным стандартам безопасности и функциональности, хотя и выглядят винтажно. DAMD совместила ностальгический стиль с техническим прогрессом, сохранив при этом узнаваемость Honda StepWGN.

Стоимость такого ретро-комплекта начинается примерно от 476 300 иен, что примерно 240 000 рублей. Это делает его доступным для тех, кто хочет выделиться за счёт уникального внешнего вида. DAMD показывает примеры того, как современные модели могут получать вторую жизнь через стилистические эксперименты, обращаясь к эпохам и образам, по которым по-прежнему сохраняется устойчивый интерес.

DAMD доказывает, что современный японский автотюнинг может искусно сочетать ностальгию и технологичность. Пока конкуренты ищут минимализм и хай-тек, DAMD обращается к ретро, предлагая уникальный взгляд на то, какими могли бы быть современные минивэны, если бы их дизайн сохранил характер ушедших эпох.



