На российском рынке стартовали продажи минивэнов Li Auto Mega модели 2025 года. Новые автомобили предлагаются с уже оформленными электронными паспортами транспортных средств (ЭПТС), а также с уплаченными таможенными пошлинами, включая утилизационный сбор.

Модель Li Auto Mega в топовой комплектации Ultra обладает электрическим двигателем, развивающим мощность 544 лошадиные силы, и способна проехать до 710 км на одном заряде по циклу CLTC. Автомобиль оснащен 7-местным салоном, 18-дюймовыми колесами, панорамной крышей, адаптивной системой подвески, системой камер кругового обзора, обогревом сидений и аудиосистемой премиум-класса.

Стоимость нового минивэна в России составляет 10,39 миллиона рублей. Для сравнения, в Китае аналогичная версия оценивается примерно в 74 тысячи долларов, что эквивалентно около 6 миллионам рублей.

Также на рынке представлен Li Auto Mega 2025 года с небольшим пробегом в 1,1 тысячи километров, который можно приобрести за 7,98 миллиона рублей.