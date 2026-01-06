Самый крупный проектор XGIMI получил обновление. На CES 2026 компания анонсировала серию TITAN Noir Max — новое поколение проектора TITAN, ориентированного на премиальный сегмент.

Первая версия TITAN дебютировала в начале 2025 года и стала для XGIMI первым шагом в сторону профессиональных проекционных решений. Тогда устройство позиционировалось как нечто большее, чем привычные портативные и лайфстайл-проекторы бренда, с прицелом на дорогие инсталляции. Серия Noir Max развивает эту концепцию, но делает больший акцент на удобстве использования за пределами сугубо профессиональной среды.

С точки зрения дизайна TITAN Noir Max выглядит практично и утилитарно. Проектор не стремится вписаться в интерьер гостиной: он сохранил массивный, угловатый корпус с крупным объективом спереди и заметной системой вентиляции. При этом встроенная подставка добавляет гибкости в установке, делая устройство более подходящим для домашних кинотеатров, пусть и не для мобильного использования.

Ключевым обновлением стала новая система динамической диафрагмы. По заявлению XGIMI, она повышает нативную контрастность до 10 000:1. Если эти показатели подтвердятся на практике, зрители получат более глубокий чёрный цвет и лучший контроль светлых участков в тёмных сценах. Компания также переработала внутреннюю архитектуру SST DMD, уделив особое внимание теплоотводу на уровне чипа. Это должно позволить проектору стабильно работать на высокой яркости в течение длительного времени с меньшей тепловой нагрузкой, обеспечивая более ровную яркость при продолжительном просмотре.

В целом XGIMI позиционирует TITAN Noir Max как более «доступный» флагман. Проектор по-прежнему рассчитан на профессиональные сценарии и сохраняет требуемые для них точность и стабильность, но теперь, по словам компании, он столь же органично подходит и для выделенных домашних кинозалов и медиакомнат. Такой подход всё чаще встречается на рынке, где топовые проекторы постепенно выходят за рамки коммерческих установок.





Посетители CES 2026 смогут увидеть серию TITAN Noir Max на выставочном стенде XGIMI и опробовать устройство вживую. Компания сообщила, что предзаказы откроются в начале 2026 года, однако информация о цене пока не раскрывается.