Компания BenQ выпустилановый игровой монитор EW270Q, расширив свою линейку моделей среднего сегмента. Новинка с диагональю 27 дюймов ориентирована на геймеров, которым нужен QHD-дисплей с высокой частотой обновления, но без перехода к дорогим флагманским решениям.

BenQ EW270Q оснащён 27-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 2560 × 1440 пикселей и соотношением сторон 16:9. Монитор поддерживает частоту обновления 200 Гц и время отклика 1 мс, что обеспечивает плавное отображение динамичных сцен в играх. Поддержка AMD FreeSync Premium помогает снизить разрывы изображения и подёргивания. Также заявлена совместимость с HDR10, а матовое покрытие экрана уменьшает блики.

Цветопередача настроена как для игр, так и для повседневного использования. Экран охватывает 90 процентов цветового пространства DCI-P3. BenQ предлагает фирменные режимы Game Color Mode, Color Vibrance и Light Tuner, позволяющие настраивать видимость и контраст под разные типы контента. Для быстрой коррекции изображения предусмотрена функция Visual Optimizer.

Набор интерфейсов включает один порт HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4 и разъём USB-C. USB-C поддерживает режим DisplayPort Alt Mode, передачу данных и подачу питания мощностью до 65 Вт, что позволяет заряжать совместимые ноутбуки по одному кабелю. За звук отвечают два встроенных динамика мощностью по 5 Вт, также имеется разъём для наушников.

Монитор выполнен в белом корпусе и поддерживает регулировку наклона от −5 до 20 градусов, а также поворот влево и вправо на 20 градусов. Он совместим с креплениями VESA 100 × 100 мм. Габариты с подставкой составляют 436 × 614 × 211 мм при весе 4,64 кг, без подставки — 372 × 614 × 60 мм и 4,01 кг соответственно.





Для снижения нагрузки на глаза предусмотрены технологии Flicker-Free, Low Blue Light, Motion Blur Reduction и режим для пользователей с нарушением цветового восприятия. Программная поддержка включает утилиты Display Pilot 2 и Display Quickit. Энергопотребление монитора составляет около 26 Вт при обычной работе, до 150 Вт при максимальной нагрузке и 0,5 Вт в режиме сна.