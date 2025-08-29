Команда Mercedes-AMG Petronas F1 Team впервые использовала электрический грузовик Mercedes-Benz eActros 600 для доставки болидов и оборудования на этап чемпионата мира. Машина преодолела 673 километра от штаб-квартиры в Брэкли (Великобритания) до трассы в Зандворте, где 1 сентября состоится Гран-при Нидерландов 2025 года.

Второй заезд после теста в Сильверстоуне

Маршрут до Зандворта стал первым полноценным международным рейсом и вторым в истории команды после тестового заезда на Гран-при Великобритании. В Mercedes-AMG отмечают, что это наглядное подтверждение зрелости технологий электротяги для грузоперевозок в автоспорте.





Электрогрузовик получил батарею ёмкостью 600 кВт·ч, обеспечивающую до 500 км хода без подзарядки. Восполнить заряд с 20 % до 80 % можно за 25 минут.

Экологическая стратегия Mercedes-AMG

Элис Эшпитель, руководитель отдела устойчивого развития команды, подчеркнула:





«Мы стремимся не только к победам на трассе, но и к изменениям вне её. Использование eActros 600 — важный шаг в нашей стратегии по снижению углеродного следа».

Mercedes-AMG реализует комплексный план по снижению выбросов. С 2022 года команда применяет биотопливо для транспортировки оборудования и работы генераторов. В сезоне 2024 года этот подход покрыл 98 % логистики и помог избежать более 500 тонн выбросов CO₂.

Глобальные инициативы Mercedes-Benz

Использование электрогрузовиков стало частью более широкой экологической стратегии концерна. Ранее Mercedes-Benz объявил о запуске пилотного проекта по утилизации подержанных автомобилей с целью снижения нагрузки на окружающую среду.



