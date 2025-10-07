Бренд Mercedes-Benz, известный своими автомобилями класса люкс, работает над созданием нового аудиоустройства — беспроводных наушников Wireless Headphone 2. Недавно модель была замечена в базе сертификации TDRA в ОАЭ, что указывает на скорый запуск продукта.

Наушники получили номер модели MB WHP 2 и указаны как устройство с поддержкой Bluetooth. Судя по названию, это преемник оригинальных Mercedes-Benz Wireless Headphones, представленных в 2020 году. Первая версия отличалась фирменным дизайном с крупным серебристым логотипом бренда.

Хотя сама сертификация не раскрывает подробных характеристик, ожидается, что новое поколение получит ряд улучшений. Напомним, предыдущая модель предлагала Bluetooth 5.0, поддержку проводного подключения через 3,5-мм разъём, встроенный микрофон, сенсорное управление и 3D-звук. Автономность составляла до 18 часов работы без подзарядки.

Скорее всего, Wireless Headphone 2 будет оснащена улучшенными звуковыми драйверами, активным шумоподавлением (ANC), дополнительными микрофонами и более длительным временем работы. Подробности о новинке пока не раскрываются, но, судя по сертификации, официальный анонс может состояться уже в ближайшее время.