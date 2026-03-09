Компания DJI готовится вернуть внимание к дронам FPV с новой моделью Avata 360, которая может существенно расширить возможности съёмки с обзором в 360 градусов. По последним утечкам, цена устройства обещает быть приятной — около $499 за сам дрон, что дешевле нынешнего Avata 2 и выгодно выделяет его среди конкурентов в сегменте 360 FPV, таких как Insta360 Antigravity A1.

Цена и особенности DJI Avata 360

Новый дрон предложит несколько важных нововведений, нехарактерных для предыдущих моделей. Во-первых, ожидается поддержка заменяемых объективов с простой винтовой посадкой — комплект из двух объективов может обойтись в $50. Это практичное решение для быстрого ремонта после повреждений или смены оптики под разные задачи.

Во-вторых, аккумулятор ёмкостью 38,6 Вт·ч превосходит по ёмкости батарею Avata 2 с 31,8 Вт·ч. Стоимость запасной батареи, согласно слухам, будет около $70, что делает эксплуатацию более доступной и потенциально увеличит время полёта без подзарядки.

Сам дрон сохранит компактный корпус с защитой пропеллеров в стиле cinewhoop, но теперь добавится двойная камера для съёмки со всех сторон. Это позволит получить полноценный 360-градусный обзор при съёмке — долгожданная функция для фанатов FPV с широким взглядом.

Контекст и перспективы развития сегмента 360 FPV дронов

Сегмент FPV-дронов с возможностью круговой съёмки активно растёт, но пока предложения остаются дорогостоящими или специализированными. Insta360 Antigravity A1, ближайший конкурент, существенно дороже и не обладает такой же интеграцией функционала от крупного производителя, как DJI.





Цена ниже $500 у Avata 360 позволит компании занять нишу доступного профессионального оборудования, а возможность быстро менять объективы и увеличенная батарея упростят работу операторов, совмещая удобство с качеством съёмки.

DJI уже начала тизерить новое устройство в соцсетях, обещая «новое измерение воздушного творчества», а официальные материалы и дополнения к анонсу, предположительно, появятся 12 марта. Это значит, что ждать осталось недолго — покупатели и фанаты дронов скоро получат ответ, насколько эти слухи соответствуют реальности.